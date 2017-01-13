КОНАКОВСКИЕ РОДНИКИ

Итак, она звалась Татьяной



В канун такого поэтичного праздника, как Татьянин день, «Заря» посвящает свою литературную страницу женщинам с этим прекрасным именем. Конечно, прежде всего вспоминается пушкинское:

Татьяна (русская душою,

Сама не зная, почему)

С ее холодною красою

Любила русскую зиму,

На солнце иней в день морозный,

И сани, и зарею поздной

Сиянье розовых снегов,

И мглу крещенских вечеров.

Сегодня, как и сто, и двести лет назад, в честь Татьян складываются лирические строки, они становятся музами поэтов, а некоторые из них и сами пробуют перо. Предлагаем вам в этом убедиться.

Борис Осипов

ТАТЬЯНИН САД

Он нас встречает утром рано

И шелестит листвою днем.

Его сажала ты, Татьяна!

Его сажали мы вдвоем.

Согретый солнцем и тобою,

Он, благодарный за труды,

В дни Спаса щедрою рукою

Вручает сочные плоды.

Я в этом ладе и покое

Шагать с тобой по жизни рад.

И дарит счастье мне земное

Татьянин сад, Татьянин сад.

Мне дорог мир, где нет обмана,

Где правят нежность и весна.

Прекрасным именем Татьяна

Вся жизнь моя озарена!



Рафаил Саркисянц

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

И опять Татьянин день –

Он дороже с каждым годом,

Потому что много дел

Я связал под небосводом

С этим именем родным,

С этим именем великим,

И душевным, и простым,

А вернее, многоликим –

А ведь, впрямь, за целый год

Встретил я Татьян немало –

Каждой новой, в свой черёд,

Сердце место выделяло.

И душа моя поёт,

Дань Татьянам воздавая,

Во главу моих забот

Это чувство возлагая.

Я люблю Татьянин день,

Что дороже с каждым годом,

Ибо с ним немало дел

Я связал под небосводом.

Ольга Бардакова

БАРАНОВОЙ ТАТЬЯНЕ

Особою судьбой награждена;

Она по-женски трепетна, нежна.

Она по-женски искренне речиста,

там где она - всегда уютно, чисто.

Там где она - детей весёлый рой,

шитьё, игрушки и блины горой,

и пирожки с картошкой и капустой!

От сердца всё по щедрости

по русской!

Она трудиться может неустанно!

А кто она? Баранова Татьяна!

Задор кипучий, нет ни в чём предела,

чего б она душой не захотела.

Добьётся и усердьем и заботой!

И нам её поздравить всем охота

в прекрасный и достойный юбилей!

И ширь души ей пожелать с полей,

ромашковых, льняных и васильковых!

И радостей ежеминутно новых!

Здоровья крепкого себе и близким

самым:

Дочурке, внучке, мужу, брату, маме!..

Чтоб мир в душе царил и благодать,

Чтоб жить и шить везде, всегда

на пять

С плюсом!

Валентина Столярова

СВЕТ

(Татьяне Бутузкиной)

Пусть много в жизни тёмных красок,

Но есть и светлые тона.

И как они всегда прекрасны,

Особо светит - белизна.

И так же в человеке добром

Душа всем излучает свет.

И теплотой, и словом мудрым

Бывает каждый с ней согрет.

Не держит зла на тех, кто в гневе

Наговорил неумных слов.

И для неё всего ценнее –

Не замечать чужих грехов.

К тому ж приложит все усилья,

Чтоб засветилась вновь душа

У той, которая не в силах

Сама осилить, гнев круша.

Такие души, как рассветы –

Чудесным лучиком маня...

Их путь всегда пусть будет светел,

А слово доброе - броня!

Ираида Коростелёва

МОЁ СОКРОВИЩЕ

За сутки навалило снегу много,

Свинцом усталость ноги налила,

К тому ж и лес, и поле, и дороги -

Метель сегодня всё перемела.

Зимой на стройке –

это не с тетрадкой,

Цемент, песок, раствор да кирпичи,

И восемь километров – вот зарядка! –

Хотя б чуть-чуть погреться у печи.

Какая печка? Ждёт меня дочурка…

Я, как ледышка: Таня, подожди!

Немножечко погрелась у печурки,

Переоделась, вот теперь – иди!

С шести утра не виделись с тобою,

А за окном опять уж скоро ночь –

«Ну, поиграй, пожалуйста, со мною»,

Не до игры – к груди прильнула дочь.

Как хорошо, что завтра воскресенье,

Мы будем, дочка, целый день вдвоём…

Мою любовь, мою мечту, моё спасенье,

Моё сокровище – Танюшкою зовём.

***



Татьяна Авраменко

ДЕКАБРЬ

Пригорюнились сосны и ели,

Снег березы укутал в меха,

И под музыку новой метели

Засыпали в деревне дома.

А за окнами снежное поле

Все в летящих снегах до небес.

Это русское наше приволье,

И вдали чуть чернеющий лес.

Вот привычная с детства картина,

И, возможно, она навека.

Время только одно изменяло,

Что не слышно теперь ямщика.

Татьяна Бутузкина

МЫСЛИ С КУХНИ

Мое давно на кухне место,

И, «кушать подано» твердя,

Леплю творения из теста,

Как Церетели я, шутя.

Масштаб моих деяний этих

Для вас, конечно же, смешон,

Но как был на столе заметен

Тот пирожок, что мной рожден,

Ведь столько доброты и ласки

В начинку добавляла я,

Хрустящей золотистой краски

Не пожалела на края.

На рушнике, расшитом мною,

С поклоном подавала я.

Как мало я на кухне стою!

Как дорога любовь моя!

Татьяна Давыденко

* * *

Прильнула бабочка ночная

К стеклу…. Наверное, она

Опять услышала звучанье

Поющей лампы у окна.

И сердце, чутко припадая

К огням неведомых ночей,

Хотя не бабочка ночная,

А слышит музыку лучей…

Как знать? Быть может, окрыляясь,

Оно сгорит в чужом огне,

Иль, словно бабочка ночная,

В твоём объявится окне…

Зажги огонь, и в час полночный

Окно открой, чтоб о стекло

Нежданно сердце не разбило

Надежд последнее крыло.

Татьяна Егорова

***

Люблю тебя любым:

Усталым, огорчённым,

Невыспавшимся, злым,

Весёлым, обречённым.

Любым тебя люблю –

И странно как-то вышло,

Что даже если сплю,

Тебя во сне я вижу.

Тебя люблю любым:

Медлительным, проворным,

Когда над лбом твоим

Так прядка непокорна.

Любым люблю тебя,

И истина так зрима –

Я счастлива любя,

И потому любима.

Татьяна Земскова

***

Какая благодать, какая прелесть!

Вот тихо с неба сыплет снег,

И ели за пригорочком синеют,

И где-то слышен детский смех:

Мои Ручьи, Ручьи мои родные!

Люблю вас летом, осенью, зимой,

Весной, когда капель со старой крыши

Звучит как гимн победы над зимой,

Старухой злой.

Кругом леса и воздух свежий,

И пчёлы свой заводят хоровод,

И трели соловьёв под утро слышу,

Мычание коров и лай дворовых псов.

Спокойно всё и радостно и грустно…

Я постигаю здесь законы бытия,

Что жизнь прекрасна, и жить нужно,

Чтоб эта красота осталась для тебя.

Татьяна СКОРОБОГАТОВА

***

Напевая песни довоенные,

Поправляя медленно очки,

Рядом ходят милые и вредные

Наша боль и радость – старички.

Кто сказал, что это наше прошлое?

Сердце сжалось мышкою в груди,

Дорогие, милые, хорошие!

Вы – ведь то, что ждет нас впереди.

Так же будем мы грустить о юности,

Отгремевшей, как последний гром,

Предлагать свои уроки мудрости,

Что сейчас беспечно не берем.

Жить в великой муке ожидания,

Вздрагивать с надеждой от звонков,

Главный наш порок – непонимание

Душ ранимых наших стариков.

Татьяна Сычева

ВЕСНА

Вот весна наступила,

Тихо играет капель,

Вот на веточке птица запела,

И куда-то исчезла метель.

На дорогах всё больше проталин,

Зеленеют деревья кругом.

Прилетевши из странствий дальних,

Птицы строят себе новый дом.

Зеленеет трава на поляне,

Даже речка уже разлилась,

И цветы привлекают внимание,

И чаруют, и радуют нас.

Татьяна Цыплякова

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

В образе яростно вспыхнувших дней

Мир обретает сомнений черты –

Верно, что истина всё же ценней,

Будь же, пожалуйста, искренен ты.

Если тебе не понравится вновь,

Если твоя не заплачет душа –

Помни, что судьбами правит Любовь,

Что-то рождая и что-то круша…

То ли мне в солнечном свете сиять,

То ли запрятаться в тёмной глуши –

Знай же, что всё повторится опять

И без следа растворится в тиши.

Душу терзаешь, и сердце болит –

Пламенем рвёшься на крошечный миг…

Тот, кто был холоден – будет забыт,

Тот, кто был яростен –

грустью убит.

Подготовила Н. БАРАНОВСКАЯ.

Благодарим руководителя Конаковского литературного объединения Рафаила Саркисянца за помощь в подготовке поэтической страницы, где также использованы публикации литературного альманаха «Конаковские родники» и сайта http://www.stihi.ru.

Новые имена

Владимир Головач

СТРАНА ЦВЕТОВ

И долго ехать мне пришлось туда,

Где распускает переливы цвет.

Там радуги цветет весенняя вода,

Обиды, зла и горя там уж нет.

Собрал в корзину я цветов,

Средь них был всякий аромат.

Пионы и тюльпаны – вот букет готов

Украсить мой весенний сад.

Домой вернулся я с букетом вскоре,

С них капала весенняя вода.

Нет радости в моем печальном взоре,

Уж нет дороги в рай мне навсегда.

ДОЖДЬ ЗА ОКНОМ

Серело небо за окном,

Стянулись в поднебесье облака.

Вода вдруг стала капать с высока,

И стало чище этим днем.

Сидел я пред окном, смотря,

Как слезы неба умывали

Дорожки, весело звеня,

Все зло из памяти стирали.

И стало ясно и легко.

Луч солнца, небо озаряя,

Вдруг вышел из-под облаков,

Все зло из памяти стирая.

МОЙ СОН

Однажды видел я сон.

Плескалось небо голубое,

Шумел здесь чаек перезвон,

Стихия не была в покое.

Шел я по берегу один,

Пустынен был песчаный пляж.

Здесь не было огромных льдин.

Все это было как мираж.

На пляже друга встретил я,

Рад был увидеться теперь.

Под небом голубым, как я,

Он так же избежал потерь.

С тех пор прошло немало лет.

Забыт теперь песчаный пляж,

Расстались мы с ним в дымке лет –

Мой сон как памяти вояж.

ДОЛИНА ГРЕЗ

Среди холмов и горных кряжей,

Где бьет фонтаном горная вода,

Где солнца луч, он небо режет,

Долина грез есть, лето там всегда.

Поехал я туда в мечтах безумных,

Свободу и покой хотел я обрести.

Обрел я это средь холмов безлунных,

С собою горсть земли я взял, чтоб увезти.

И долго я ходил в долине этой,

Среди холмов пустынных, одинок.

Извлек я опыт в середине лета.

Стал старше я, это судьбы звонок.

Людмила Негина

МОДА

Наступило бабье лето,

Деревца давай шептать:

- Поменяйте нам одежду,

Надо моде следовать.

Сшейте всем нам сарафаны,

Чтоб багрянцем цвет играл:

Красный, желтый, золотой

Цвет на солнце отливал.

Пусть зеленая одежда

И красива, и нежна,

Но меняется ведь мода,

И для нас она важна.

А зимой мы, как невесты

В снежных платьицах стоим,

Ждем чего-то мы забвенно,

А что ждем – не говорим.

Но прошла зима, и снова

Нам пора наряд менять.

Ведь на то она и мода –

Моде надо подражать!