ЧТО ПОСЛЕ КРЫМСКОГО МОСТА?

В 2015 году конаковское предприятие «Энергостальконструкция», являющееся одним из лидеров в производстве металлоконструкций для нужд энергетики, активно участвовала в строительстве энергомоста «Россия - полуостров Крым», произведя для него опоры ЛЭП.

2 декабря 2015 года его первая очередь была запущена. Этот заказ на заводе назвали «крымским заказом», и благодаря ему предприятие закончило тот год с очень хорошими показателями. В прошлом году была достигнута договоренность и начато размещение еще одного крупного заказа: металлоконструкции для строящейся сейчас полным ходом железнодорожной ветки Журавка - Миллерово, которая пустит железнодорожное сообщение в обход Украины по так называемому скоростному «курскому ходу». Наши опоры будут обеспечивать энергопитание этой линии. Благодаря 125-километровому участку Журавка – Миллерово в Воронежской и Белгородской областях поезда до Сочи, например, будут доходить всего за 20 часов. Гордость конаковской промышленности – ОАО «Энергостальконструкция» - уже в который раз помогает решать задачи государственной важности.

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КОЗЛОВО СНОВА

РЕШИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ППМИ

15 декабря 2016 года в поселке Козлово прошло общее собрание жителей поселения, на котором присутствовали 140 человек. Решался вопрос об участии городского поселения поселок Козлово в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2017 году. Жители поддержали проект «Ремонт дороги к МБДОУ детский сад № 1, расположенной по адресу: улица Стадиона, пгт. Козлово, Конаковского района Тверской области». Одним из условий участия в программе является софинансирование проекта жителями поселения. На собрании определен взнос жителей на реализацию программы – от 100 рублей и более. Всего же жители должны собрать 75000 рублей. Выбран состав инициативной группы, в которую вошли жители поселения Светлана Вячеславовна Осипова, Любовь Анатольевна Шутова, Анна Вячеславовна Мосина, Светлана Александровна Романенко и Галина Исмановна Степанова.

Инициативная группа родителей

воспитанников детского сада № 1.

БЛАГОДАРИМ РАЙОННУЮ

АДМИНИСТРАЦИЮ

Благотворительность в России имеет давние исторические корни, на протяжении многих веков меценатству отводили важную роль многие высокопоставленные чиновники и люди высших сословий России.

Однако в девяностые годы благотворительность и меценатство практически перестали существовать. В современной России основа для возрождения направления этой деятельности уже существует. Развитие добровольческого движения, школы волонтеров, многочисленные благотворительные акции стали неотъемлемой частью жизни людей с активной гражданской позицией. Конаковский район также идет в ногу со временем, на его территории проводятся акции в помощь бездомным животным, сбору гуманитарной помощи для нуждающихся и многие другие. Одной из последних акций стала уже знакомая многим акция «Дари добро», в рамках которой Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Стоит отметить, что в минувшем году акция стала наиболее многочисленной, специалисты молодежного центра «Иволга» поздравили 128 детей, проживающих на территории всего Конаковского района, также было организовано благотворительное новогоднее представление, проведенное активистами туристического агентства «Lord Travel», в рамках которого поздравили 36 детей.

Безусловно, ни одно из этих мероприятий было бы невозможно провести без чуткого внимания со стороны главы администрации Конаковского района Олега Лобановского и заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородиной. Акция «Дари добро», активное участие в ней представителей власти, бизнеса и активных граждан ещё раз доказали, что совместное взаимодействие становится гарантом успешности и масштабности мероприятия, а личная заинтересованность руководства района в решении проблем и улучшении качества жизни социально незащищенных слоев населения способствует наиболее качественному и эффективному развитию добровольческого и благотворительного движения.

МЦ «Иволга».

СПАСИБО ЗА ПРИВОКЗАЛКУ



Уважаемая газета «Заря!

Этой зимой были сильные снегопады, и, как всегда, завалило Привокзальную площадь в Конакове. Проблема с ее плохой чисткой от снега – многолетняя, площадь как «ворота нашего города» необходимо благоустраивать и содержать в порядке. Я давно бьюсь над решением этой проблемы, куда только ни обращался. И после новогодних праздников, когда в очередной раз выпал снег, нам оказала помощь наша Госавтоинспекция и, в частности, инспектор Павел Николаевич Киселев, который помог с грейдером, привлек дорожные службы.

По поручению всех конаковских привокзальных таксистов В. ПЫЛЕВ, инвалид.

А также С. Жданов, А. Колесник. Е. Виноградов и др.