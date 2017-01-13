ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

Современная сельскохозяйственная техника ведущих мировых производителей и специализированный автотранспорт приобретены растениеводческим подразделением ГК «АгроПромкомплектация» – ООО «Ручьевское» в Конаковском районе для достижения высоких урожаев.

- В 2017 году парк наших тракторов, комбайнов, прицепного и навесного оборудования и другой специализированной техники ждет существенное пополнение: приобретено 25 единиц сельскохозяйственных машин. В первую очередь, это вызвано увеличением площади обрабатываемых земель, а также связано с плановым обновлением сельхозтехники, - комментирует заместитель генерального директора ООО «Ручьевское» Игорь Афанасьев. – Отмечу, что два из трех закупленных зерноуборочных комбайнов ACROS 595 уже поступили в хозяйство. В ближайшее время и к началу весенних работ будет доставлена остальная техника, в числе которой тяжелые колесные тракторы John Deer 7-й и 8-й серий, кукурузная сеялка и опрыскиватель AMAZONE, плуг LEMKEN и др. Вся техника оборудована системой курсовой навигации ГЛОНАСС-GPS. Наши механизаторы, имеющие хороший опыт эксплуатации современных сельхозмашин, с нетерпением ждут начала посевной, чтобы опробовать новинки в работе».

В разгар зимы специалисты ООО «Ручьевское» готовятся к предстоящей посевной кампании: заготавливают семена, удобрения и средства защиты растений, проводят плановый ремонт техники и оборудования, утверждают графики и планы основных сельхозработ. Благодаря использованию самых передовых технологий и новейшей техники «Ручьевское» является одним из наиболее эффективных растениеводческих предприятий Тверской области.

Группа компаний «АгроПромкомплектация» - динамично развивающийся агрохолдинг, входящий в шестерку рейтинга отечественных производителей свинины. Специализация: растениеводство и производство кормов, свиноводство, молочное животноводство, производство молочной, мясной и колбасной продукции и их реализация. Основные бренды: «Дмитрогорский продукт», «Ближние горки», «Искренне ваш», «Прованс-Бейкери».

Департамент по связям с общественностью ГК «АгроПромкомплектация».