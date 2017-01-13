СКАНДИНАВИЯ

Как российские музыканты ездили на заграничные гастроли. Приключения летом-осенью 1990 года. Воспоминания музыканта Юрия Рыманова.

От редакции.

Имя Юрия Рыманова хорошо известно нашим читателям. Это один из немногих конаковцев, который прославил наш город, став звездой всероссийского масштаба. Статья про него есть даже в «Википедии»! Детство и юность музыкант провел в нашем городе, начинал в конаковском ансамбле «КонГРЭС». Профессионально на сцене начал работать с 1977 года в ВИА «Шестеро молодых», позже - в «Лейся, песня». В 1977 году, в составе ВИА «Шестеро молодых», работал вместе с Владимиром Высоцким. В конце 80-х работал с Алексеем Глызиным. С 1998 по 2008-й - штатный гитарист группы «Любэ» (Николай Расторгуев), с 2010 года - гитарист трибьют-группы «Dipped in Purple». Сегодня мы представляем вашему вниманию воспоминания музыканта, которые, возможно, в будущем станут частью отдельной книги.

Вместо предисловия.

Предвидя справедливые критические замечания взыскательного читателя относительно стиля, слога и литературной ценности данного произведения в целом, спешу сообщить, что я не ПИСАТЕЛЬ, а музыкант.

Музыкант - он, как известно, играет как умеет...

А уж пишет, сами понимаете, как может!

Тем не менее, надеюсь, что рассказ мой не заставит читателя скучать, и возможно даже вызовет некий интерес.

История, изложенная здесь, реальна и правдива. По понятным причинам, фамилии действующих лиц я не указываю. Но если уважаемый читатель захочет знать подробности, пусть свяжется со мной - я по секрету сообщу ему все самые пикантные детали этой удивительной истории! Скажу сразу - в устном изложении, в узком кругу друзей, за бокалом хорошего вина эта история прозвучит гораздо более красочно и интересно!

Приятного прочтения! С уважением, ЮR.



1. Предыстория

Всё началось с того, что Коля уговорил меня уйти от Глызина и начать работать «не на дядю, а на себя». С перспективой уезда за границу. Мол, сделаем программу и поедем работать в Германию. Всё уже схвачено.

А меня тогда хлебом не корми, дай влезть в какую-нибудь авантюру! В общем, я, недолго думая, согласился...

Двое участников будущей группы уже ждали - Коля вызвал их из Сургута, сорвав с насиженного места в кабаке и посулив те же самые заграничные «золотые горы». Клавишник Юра и басист Толик в своё время уехали туда на заработки, да так там и пустили корни! Нефтяники в ресторанах в то время просто сорили деньгами, и многие из музыкантов, приехавших туда со всего Союза, заработали себе состояние.

Мы быстро нашли место для репетиций - в клубе машиностроительного завода, недалеко от метро «Улица 1905 года».

Начали репетировать, не определившись как следует с репертуаром и музыкальным направлением в целом... Видимо, сработала кабацкая привычка - играть ВСЁ. Ну мы и начали учить ВСЁ! Кому что нравилось - от «Beatles» до «Steely Dan». Барабанщика к тому времени мы ещё не нашли, поэтому работали с ритм-машинкой. Толик, басист, очень искусно с ней управлялся.

В общем, имея в наличии четырёх амбициозных музыкантов, а именно: Коля (вокал), я (гитара, вокал), Толик (бас, вокал) и Юра (клавиши, вокал), наш проект (тогда это модное слово ещё не употребляли) начал существовать. На дворе был 1989 год...

В упомянутом уже клубе мы репетировали сначала в помещении киномеханика. Недолго, месяца четыре. Потом переехали в комнату слева от сцены. Вроде гримёрной. Там репетировали уже всё оставшееся время. Забегая вперёд, скажу, что репетиции эти продлились почти с год. Обещанная Колей быстрая и «гарантированная» заграница никак пока не проявлялась, и нам ничего не оставалось, кроме как оттачивать своё мастерство, продолжая репетировать... Мы делали видеосъёмки, приглашая для этого знакомых с видеокамерой, разучивали новые вещи, пили пиво, учились петь хором, ругались из-за правильности нот, снимая очередную вещь, и практически жили там... Правда, для нормального, человеческого жилья Юра с Толей (как иногородние) сняли квартиру в самом центре, в ста метрах за зданием Моссовета. Я и Коля, имея своё жильё в Москве, частенько составляли ребятам компанию и иногда засиживались у них неделями. Центр всё-таки...

Скоро в ресторане «Севастополь», на Каховке, состоялось прослушивание ансамблей на предмет работы за границей. В жюри сидели представители некой полулегальной фирмы, занимавшейся отправкой музыкантов в страны Скандинавии. Участвовало много московских ресторанных групп. Мы заняли первое место, всех победив своим неожиданным репертуаром – «Steely Dan» в кабаке ещё никто не пел и не играл... В общем, мы уже навостряли лыжи в Финляндию.

И тут начались неожиданные «сюрпризы» жизни. Сначала я, поругавшись с женой, забрал свой «Гибсон», сумку с вещами и гитарными «примочками» и отвёз всё это на квартиру к Коле. (Почему я не отвёз всё это на нашу тусовочную квартиру к Юре и Толе - не знаю...). В общем, оставил я у Коли своё добро и поехал навестить маму в Конаково. Почти сразу же по приезде в Конаково мне позвонил на конаковский телефон Коля и сообщил, что его только что ограбили и всё из квартиры вынесли - ритм-машинку, что-то там ещё, и мою гитару «Гибсон» с сумкой, естественно, тоже! Произошло это, видимо, по чьей-то наводке, сразу через полчаса после того, как я отдал Коле гитару и ушёл... Сказал, что в милицию он уже заявил и надо срочно приехать обратно, составить список украденных вещей и т.п. В общем, это был УДАР! ШОК! Что-то мне подсказывало, что свой замечательный «Лес Пол Кастом» я больше не увижу... И это «что-то» не обмануло.

Между тем, репетиции продолжались... У меня, к счастью, была ещё одна гитара - чешский «Диамант». С ней впоследствии я и уехал в Хельсинки. Но это потом. А пока нас продолжали «радовать сюрпризы» - сгорел наш клуб. Вернее, вся сцена с нашей аппаратурой и первые три ряда кресел зрительного зала... Очень хорошо горели барабаны «Ludwig» (к тому времени у нас уже появился барабанщик Игорь), микшерский пульт «Sunn», голосовые колонки и клавиши «Yamaha DX-7». Да, с нами тогда в этом же клубе репетировала ещё (в определённые часы) замечательная группа «СВ». Их аппаратура стояла не на сцене, а отдельно, слева от сцены, в зале. Она никак не пострадала. Пожар произошёл во время выходного дня, когда в клубе никого не было. Нам позвонили с утра домой и «обрадовали»... В общем, вот такие два «сюрприза» с интервалом в месяц. Виновников пожара, как и украденные ранее вещи, так и не нашли...

Дата отъезда была уже определена, и нам нужно было за короткий срок обзавестись новой аппаратурой. В одном ресторане нам одолжили клавиши, Yamaha DX-7, в другом месте одолжили пульт, усилитель... В общем, собрали с миру по нитке. Барабаны и гитарный комбик мы рассчитывали найти уже там, на месте.

2. Финляндия

В марте 1990 года мы вылетели в Хельсинки. Вчетвером. (Коля с аппаратурой отправился на поезде.) В аэропорту Хельсинки, как и положено в цивилизованной стране, нас никто не встретил. Пришлось звонить домой тому человеку, который должен был нас встретить, и свести с финским работодателем (финский работодатель оказался болгарином.) Итак, после года репетиций, пережитых «сюрпризов», полуголодного нищего существования (за этот год мы прилично поиздержались) мы наконец-то были в буржуинстве! Денег не было ни копейки. Счастливые идиотские улыбки блуждали на наших лицах... Стоя на улице в ожидании машины, я сразу же столкнулся с заграничным бытом - проходивший мимо человек громко пукнул и как ни в чём не бывало пошёл дальше. Хотел ему ответить, но не получилось. Голодный сытого не разумеет!

Наконец, машина приехала, и нас повезли в город. Сначала, в гостях у встретившего нас русского парня, мы немного перекусили, после чего нас поселили в отель. Правда, отелем его назвать можно было с очень большой натяжкой. Это была, скорее, гостиница. Как в былые советские гастрольные времена. С рукомойником в коридоре. Где был душ, и был ли он вообще, я уже и не помню сейчас... Но зато жили в самом центре Хельсинки.

После знакомства с нашим работодателем - финским болгарином по имени Борис - мы с нетерпением уже рвались в бой. Но пока лишь отдыхали, гуляли по городу. В офисе Бориса нам сразу же выдали аванс за месяц вперёд. И на наше счастье в Хельсинки как-раз была распродажа. Т.е., цены на некоторые товары снижались в пять-десять раз! Мы, естественно, сразу же оделись и стали очень похожи на музыкантов! Попытки Бориса найти нам работу были пока безуспешными. В течение двух месяцев он отправлял нас в разные концы Финляндии на какую-нибудь рабочую точку (как правило - ресторан), но местные хозяева работать нам там не разрешали - наш Борис, оказывается, везде «прославился» как должник и очень безответственный товарищ. Мы просто жили в том же городе (скорее, большой деревне), питались (за счёт Бориса) в том же ресторане, где должны были работать. Но не работали.

Зато Борис «работал» себе в ущерб. Оплачивал наше проживание, питание. Во время одной из таких «командировок» мы обзавелись автомобилем. Купили у местного жителя «Жигули» «копейку», с фиатовским движком. (Машина была древняя, начала 70-х, но оказалась единственной изо всех позже купленных машин, которая доехала до Москвы!). Периодически приезжали в Хельсинки, заходили в офис, обсуждали наши дальнейшие дела. Работа появилась только на третий месяц. И не в Финляндии, а в Норвегии. В городе Мюре, за полярным кругом. Но это всё позже. А пока мы отдыхали, затаривались джинсами и кроссовсками и радовались жизни! Как-то Борис свёл нас с хозяином небольшой студии звукозаписи, и мы сделали там демо-запись. Песен пять-шесть... Там же мы позаимствовали кое-что из недостающей аппаратуры.

Однажды хозяин студии нашёл нам халтурку - предложил отыграть на финской свадьбе. Мы, не долго думая, согласились - всё лучше, чем сидеть без дела! Так совпало, что Юра, клавишник, в этот же день нашёл отдельную халтуру в качестве тапёра на каком-то мероприятии, и поэтому пришлось на свадьбе играть без него. Играть нужно было не нашу программу, а что-то другое, более соответствующее событию. Уж как мы справились без Юры - не помню. Запомнилась одна особенность этой свадьбы - на столе стояла только закуска, а выпивку гости покупали в баре, отдельно, за свой счёт! Это была единственная «работа» до отъезда в Норвегию.

Так прошло два месяца. Совсем забыл сказать: Хельсинки - очень красивый город !

3. Швеция

Как я уже сказал, к началу третьего месяца нашего пребывания в Финляндии нам наконец-то нашли работу. Ехать нужно было далеко, через всю Швецию в Норвегию. С аппаратурой...

Одной «копейки» для этого переезда было недостаточно, нужен был микроавтобус. На одном из рынков подержанных машин в Хельсинки мы облюбовали недорогой «Bedford». Если бы мы знали, сколько «сюрпризов» он нам преподнесёт, мы бы к нему даже не подходили! Но мы не знали... Продавец, как и положено продавцу, уверил нас, что это транспортное средство доедет без ремонта до Москвы, как минимум. Была, правда, одна маленькая неполадка, которую исправили там же, на месте, за его счёт. Всё, мы были готовы к трудовым свершениям! Оставив «копейку» в Хельсинки, мы загрузились в «Bedford» и двинулись в путь. Насколько я помню, до Турку мы доехали без приключений. Загрузились на паром «VIKING LINE» тоже успешно. Потом был ПРАЗДНИК! Всё время нашего короткого морского путешествия до Стокгольма мы находились в состоянии эйфории. Предвкушение долгожданной работы, смешанные чувства беспокойства и восторга от неизвестности, ожидавшей нас, восхитительное морское путешествие, хоть и короткое - всё это кружило голову! Короче, на шведский берег мы ступили как астронавты на Луну - с трепетом и осознанием торжественности момента!

Немного погуляли по Стокгольму, перекусили и двинулись дальше. Рулили по очереди - Игорь, Юра и Коля. Мы с Толиком, не имея навыков вождения, были просто пассажирами. Трое ехали в кабине, двое - с аппаратурой в грузовом отсеке. Через какое-то время менялись местами, чтоб никому не было обидно. Всё-таки трястись среди колонок и ящиков - удовольствие сомнительное. Так мы проехали с юга на север почти всю Швецию, пока наш автобус не сломался. Мы еще не доехали нескольких километров до Кируны, как полетела крестовина карданного вала. Я в тот момент сидел в кабине и вдруг ощутил страшные удары под собой - часть кардана молотила по днищу. Встали, понятное дело... Что делать? Стали думать. Сначала связали кардан ремнём. (Не помню, кому пришла в голову эта идея). Проехали после такого «ремонта» ровно метр. Стали думать дальше. Вдоль дороги проходила линия электропередач, и у столба свисал оборванный провод. Подошли, попробовали пальцем - не под напряжением ли, отломали кусок. Снова связали кардан и проехали метров пять. Уже вечерело. Стали тормозить проходившие мимо машины, и кое-как, на пальцах, объяснять водителям, что, мол, у нас авария, нужно позвонить в ближайшем городе в соответствующую службу, чтобы за нами прислали эвакуатор. Кто-то из водителей оказался порядочным (а может быть, и все, остановленные нами - зачем зря обижать людей?), и через час за нами приехал эвакуатор. Так мы добрались до северного шведского города Кируна. Автобус отвезли в сервис, а мы заселились в дешёвенький кемпинг и два дня гуляли по городу, в ожидании ремонта. Но, как выяснилось, за ремонт там ещё даже не принимались.

Когда мы пришли в сервис, то обнаружили там куривших механиков и полнейшее отсутствие какой-либо деятельности. Выслушав от нас соответствующую ситуации короткую, но яркую тираду, они с пониманием и уважением принялись за работу. Причём, орудием производства служила обычная кувалда. Кардан починили у нас на глазах за полчаса. Правда, за этот ремонт пришлось отдать почти все последние деньги. Ну вот спрашивается, чем фирменный шведский сервис отличается от нашего? Да ничем! Не подмажешь - не поедешь !

Граница между Швецией и Норвегией разделялась обычным шлагбаумом, который, насколько мне помнится, и закрыт-то не был. Проехали его со свистом. Дальше уже пошла горная дорога - красивейшие места! Помню, проезжали высоченный узкий мост - страшно было! Уже перед самым въездом в Мюре Коля, сидевший за рулём, обгоняя шедшую впереди машину, не рассчитал дистанцию и слегка задел её. Мы это поняли по характерному звуку. Останавливаться не стал, поехал дальше. Решил - авось обойдётся. Наконец-то приехали! Нашим рабочим местом оказался двухэтажный пивной ресторан. (У них он назывался «Пивной денсинг».) Тут нас и догнала машина, которую мы поцарапали. К счастью, разборка была недолгой и безболезненной. Поняв, с кем они имеют дело и что им тут ничего не обломится, аборигены уехали, несолоно хлебавши.

Юрий РЫМАНОВ.

(Продолжение

следует).