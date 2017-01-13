Я и знаменитость

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На снимке: юная победительница конкурса красоты «Miss World Beauty 2016» Каролина Воробьева с председателем жюри конкурса - преемником Пьера Кардена и дизайнером французского модного дома Pierre Cardin архитектором Родриго Базиликати.

Снимок в редакцию прислала мама маленькой красавицы Татьяна, сообщив, что он был сделан 5 ноября, в перерыве перед награждением Каролины.