ВЕСЕЛЫЕ СВЯТКИ

В рамках Общенациональной программы «В кругу семьи» при поддержке движения «За жизнь» прошла Всероссийская акция «Чудо рождения». В минувшую субботу в ней решил поучаствовать и город Конаково. Городским муниципалитетом было принято решение учредить новый праздник – Святочные гуляния. Он планирует быть ежегодным.

Святки - основной зимний праздник на Руси. Это две недели зимних праздников, начинавшиеся в рождественский сочельник 6 января и продолжавшиеся до Крещения 19 января. В Святки никто не брался ни за какую работу, боясь несчастья. По поверьям, с началом Святок с того света возвращаются души умерших, начинаются потехи нечистой силы и ведьм, которые справляют шабаш и веселятся с нечистыми. У этого праздника явные языческие корни: прообраз этого праздника отмечался еще до принятия христианства на Руси. Отличительной чертой Святок были магические обряды, гадания, приметы. Цель гаданий - узнать о будущем урожае.

Городской праздник Святок прошел в рамках отмеченного накануне Рождества. Театральная зарисовка «Рождественская сказка», подготовленная творческим коллективом ДК им. Воровского, никого не оставила равнодушным. Все пели, плясали, водили хороводы. С прошедшим праздником Рождества Христова всех поздравил настоятель храма 40 Севастийских мучеников протоиерей Олег Шерышев. В общем, праздник удался!