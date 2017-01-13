В Конаковском районном Дворце культуры «Современник» состоялась премьера рождественской сказки «Два Мороза», подготовленной молодежной театральной студией «Парадоксы» под руководством режиссера-постановщика Эдуарда Отрощенко.

Зрителей ждала удивительная история Снегурочки, для которой любовь стала единственным спасением. Спектакль получился добрым, легким и стал хорошим волшебным подарком для детей и взрослых города и района. Духу сказки соответствовали яркие и необычные декорации, подготовленные молодым художником Ильей Викулиным. В ролях: Алёна Захурко, Дмитрий Дударев, Ольга Гулеева, Александр Иванов, Юлия Сидорина, Михаил Соколов, Артём Абраменков, Александр Андреев, Эдуард Отрощенко, Светлана Новикова, Алина Миневцева и Павел Якушев. Театральная студия «Парадоксы» была создана осенью 2016 года, и данная постановка стала для неё дебютной. В планах студии новые спектакли.