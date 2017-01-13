СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

МУРАВЬЕВЫ РУЛЯТ!



В рамках «Всероссийского дня снега-2017» в деревне Большое Гришкино под Тверью (Калининский район, Бурашевское сельское поселение) состоялся областной конкурс по зимним видам спорта. Помимо личных зачетов, прошли конкурсы семейных команд. Всего приняла участие 21 семья, и при такой нешуточной конкуренции первыми в номинации «трио» стали наши хорошие знакомые - семья Муравьевых из Конакова! Евгений, Наталья и семилетняя Аня соревновались в беге на лыжах, игре в хоккей, бросали снежки на меткость, перевозили свою семью на «ватрушках» и в целом набрали больше всего очков. Поздравляем!

К НАМ СНОВА ПРИЕДЕТ «УДАВ»!



16 января известный боец ММА Алексей Олейник одержал уверенную победу на турнире UFC в штате Аризона США. Соперником российского бойца был представитель Чехии Виктор Пешта.

Алексей Олейник в очередной раз подтвердил своё бойцовское прозвище «Удав», проведя удушающий приём, которым заставил соперника сдаться. Удушающий приём «Иезекииль» является достаточно сложным, и победа данным приёмом соперника была первой в истории боёв UFC. Конаковские борцы не только знают звезду российского спорта, но теперь и дружат с ним. В конце марта 2016 года Алексей Олейник по приглашению тренера по вольной борьбе Алексея Овчинникова провёл благотворительный мастер-класс в сельском поселении «Завидово», где поделился секретами борцовской техники и своими коронными удушающими приёмами.

Вчера вместе с поздравлениями с победой Алексей Олейник получил приглашение от завидовских борцов для проведения восстановительного сбора на территории нашего поселения, где он сможет провести восстановительные мероприятия и еще раз поделиться секретами мастерства с нашими спортсменами. Думаем, мастер не откажет ребятам…

Наше досье. Алексей Олейник – профессиональный боец смешанного стиля. Родился в Харькове в 1977 году, ранее выступал за Украину, обладает мастерством в таких дисциплинах, как боевое самбо, грепплинг, джиу-джитсу, дзюдо. Специалист по болевым и удушающим приемам. Рост – 188см, вес - 105 кг, размах рук – 183 см. Первый профессиональный бой провел в 1996 году. Мастер спорта международного класса, обладатель черного пояса по джиу-джитсу. В декабре 2014 года получил гражданство России после того, как на взвешивание перед боем с Джаредом Рошлотом вышел в майке с изображением Владимира Путина. С тех пор выступает за Российскую Федерацию. Активно проводит мероприятия для детей и подростков с целью привлечения подрастающего поколения к спорту и здоровому образу жизни.



СПОРТ-АНОНС

С 20 по 22 января в акватории Иваньковского водохранилища пройдут соревнования на Кубок России по ловле рыбы на мормышку со льда. Открытие сегодня в загородном отеле «Ривер-клаб» в 16-30.

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А в воскресенье, 22 января, в зале борьбы Конаковской СДЮСШОР (Конаково, ФОК на ул. Баскакова) пройдет первенство Тверской области по джиу-джитсу среди спортсменов в возрасте до 15 лет. Начало в 10 часов.