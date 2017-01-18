В Тверской области расширены меры поддержки детей-сирот

На заседании Правительства Тверской области были рассмотрены изменения в региональный закон «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Ключевая поправка — социальная поддержка будут распространяться не только на детей-сирот, которые поступили на учёбу в учреждения среднего профессионального образования, но и на тех, кто во время обучения потерял обоих или единственного родителя. Положенные льготы студенты колледжей и техникумов получают до окончания учёбы.

Второе изменение — максимальный срок обучения по программам профессиональной подготовки для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей увеличен до 2 лет 10 месяцев. Эта поправка призвана обеспечить реализацию права на образование выпускников коррекционных школ. Ранее время обучения составляло до 10 месяцев, и не все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья успевали освоить учебный курс.

Всего в Тверской области на сегодняшний день более 1200 студентов, которые имеют статус детей-сирот. Большая часть из них находится на полном государственном обеспечении.

В числе мер социальной поддержки – бесплатное питание, обеспечение одеждой, обувью, проезд на городском и пригородном транспорте, а также к месту жительства и обратно один раз в год. Наряду с академической студентам выплачивается государственная социальная стипендия, а также ежегодное пособие на приобретение учебной литературы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.