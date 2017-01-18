С января 2017 года в Тверской области платежи за ОДН перешли в расходы на содержание дома

Изменения в жилищном законодательстве, касающиеся платы за общедомовые нужды (ОДН), обсудили сегодня на совещании, организованном Государственной жилищной инспекцией Тверской области. Участниками встречи стали представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, главы муниципальных образований региона.

С 1 января этого года на федеральном уровне вступили в силу новые правила расчётов в сфере ЖКХ. Из квитанций за коммунальные услуги убрали строку «Общедомовые нужды».

Электро- и теплоэнергию, холодную и горячую воду, которые используются для ОДН, жители многоквартирных домов теперь оплачивают в рамках платы за содержание дома. Сумма, выставленная по показаниям счётчиков ОДН, не должна превышать нормативов, установленных для разных категорий домов.

В Госжилинспекции отмечают: это требование не относится к домам с непосредственным способом управления, где у каждого собственника свои договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Нововведение призвано навести порядок в расчётах между получателями и поставщиками услуг. По данным ГЖИ Тверской области, ежегодно в инспекцию поступает более 4 тыс. жалоб от жителей региона на слишком большую плату за ОДН, которая часто превышает суммы за индивидуальное потребление в квартирах. Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах.

Новая система позволяет жильцам платить только за те ресурсы, которые действительно пошли на обслуживание дома. Управляющие компании теперь больше заинтересованы во внедрении энергосберегающих технологий.

Жителям Тверской области рекомендуют следить за тем, чтобы в квитанции на оплату коммунальных услуг не включали графу «ОДН».

Телефон «горячей линии» Государственной жилищной инспекции Тверской области — 8 (4822) 65-50-11.

Пресс-служба Правительства Тверской области.