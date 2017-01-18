На 350-летие обретения мощей Нила Столобенского Тверская область ожидает до 10 тысяч паломников и туристов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание по подготовке к празднованию 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского, которое будет отмечаться в июне этого года.

Нил Столобенский – один из самых почитаемых святых в православном мире. Основанная им обитель на острове Столобный в селигерском крае привлекает сегодня тысячи паломников со всей страны.

«350-летие обретения мощей святого Нила Столобенского – мероприятие всероссийского масштаба. Это не просто круглая дата, а знаковое событие для Тверской области, всей Русской Православной Церкви. Очень важно разработать детальный план мероприятий», – подчеркнул Игорь Руденя.

Ожидается, что праздник посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подготовка к событию началась еще в прошлом году. В октябре 2016-го был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный. Организована рабочая группа по оказанию содействия Тверской митрополии в подготовке и проведении торжественных мероприятий. Принято решение, что в связи со значимостью и масштабностью предстоящего события рабочую группу возглавит Губернатор Тверской области.

Как сообщил наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий, в день обретения мощей Преподобного Нила Столобенского монастырь посещают до 5 тысяч паломников и туристов. В год 350-летия ожидается до 10 тысяч гостей.

«В день празднования нужно обеспечить возможность всем желающим участвовать в богослужениях, крестном ходе, который традиционно совершается по острову с поднятием мощей», – отметил архимандрит Аркадий.

На совещании обсуждалась возможность организации паломнического лагеря на берегу Селигера рядом с Нило-Столобенской пустынью, где можно будет разместить паломников, обеспечить необходимую для проживания инфраструктуру, питание, сделать автомобильную стоянку.

Пресс-служба Правительства Тверской области.