В Тверской области открылся лагерь для одаренных детей

В Тверской области начал работу профильный лагерь для одаренных детей. Проект нацелен на повышение уровня подготовленности участников регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Эта образовательная программа реализуется Правительством региона второй год подряд.

Губернатор Игорь Руденя отмечал: в Тверской области должна быть сформирована система комплексного развития школьников, в основе которой – качественное образование.

«Если мы хотим, чтобы жители Тверской области трудились на родной земле, мы должны создавать благоприятные условия для этого. Качественное доступное образование – это будущее нашего региона, страны», – убежден Игорь Руденя.

Областной профильный лагерь, который проводится на базе международного детского центра «КОМПЬЮТЕРиЯ», позволит повысить уровень подготовки 75 старшеклассников из школ региона. Все они получили наивысшие результаты по итогам муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике и физике. По этим дисциплинам запланированы тренинги, в структуру которых включены теоретическая и практическая части с углубленным изучением предметов.

С детьми занимаются педагоги-наставники, преподаватели и учителя, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, имеющие опыт подготовки победителей и призеров олимпиад.

Пресс-служба Правительства Тверской области.