В больницах Тверской области проведут ревизию высокотехнологичного медоборудования

В учреждениях здравоохранения Тверской области проведут ревизию высокотехнологичного оборудования, а также разработают предложения по повышению эффективности его использования. Такое поручение дал 17 января на заседании Правительства Губернатор Игорь Руденя по итогам обсуждения программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Во многих районных больницах есть современное оборудование, но зачастую оно не эксплуатируется, потому что нет квалифицированных специалистов. Чтобы техника не простаивала, будет проведена инвентаризация, оптимизировано её использование.

Для решения кадровой проблемы Губернатор поручил разработать региональную программу финансовой поддержки районных врачей аналогично федеральному проекту «Земский доктор» для сельских специалистов.

Кроме того, глава региона поставил задачу усилить программы по целевой подготовке и профессиональной переподготовке медиков на базе ТГМУ.

В качестве временного решения проблемы нехватки медработников в районных больницах предложено организовать выезды в муниципалитеты специалистов из Твери в составе мобильных бригад.

«Мы договорились сформировать рабочие группы из числа врачей областных больниц и ТГМУ. Они смогут ездить по районам и оказывать услуги населению по тем направлениям, где не хватает узких специалистов», — отметил Игорь Руденя.

В регионе будет также актуализирована схема маршрутизации пациентов, чтобы врачи имели чёткое представление, в какую больницу направлять людей для прохождения специализированного лечения. Несмотря на то, что Верхневолжье обладает необходимым оборудованием и квалифицированными кадрами, часто жители области уезжают на лечение в столицу и другие регионы.

Руководители крупных больниц обратились с просьбой увеличить объём средств на покупку оборудования и инструментов, а также производство ремонтных работ за счёт ОМС. Сегодня максимальная сумма ограничена законом — до 100 тыс. рублей. Законодательному Собранию Тверской области предстоит рассмотреть возможность увеличения финансирования до 400 тыс. рублей и выхода на федеральный уровень с соответствующей законодательной инициативой.

Все предложения по поручениям должны быть подготовлены в течение месяца.

Пресс-служба Правительства Тверской области.