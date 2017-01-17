Для присвоения звания «Ветеран труда Тверской области» будет введен дополнительный критерий

В Верхневолжье изменятся условия для присвоения звания «Ветеран труда Тверской области». Соответствующая законодательная инициатива рассматривалась на заседании Правительства региона, которое сегодня, 17 января, провел Губернатор Игорь Руденя.

Сейчас звание «Ветеран труда Тверской области» присваивается мужчинам, имеющим трудовой стаж 43 года и женщинам, проработавшим 38 лет. Нововведение предполагает, что из этого стажа не менее 25 и 20 лет соответственно мужчины и женщины должны трудиться на территории Тверской области.

«Таким образом, мы хотим усилить поддержку именно тех людей, которые внесли весомый вклад в развитие тверской экономики, работая здесь долгие годы. В будущем рассмотрим и возможность увеличения этой поддержки», - отметил Игорь Руденя.

Нововведение распространяется только на тех жителей, кому звание еще не присвоено. У действующих ветеранов труда все имеющиеся льготы сохраняются. Это ежемесячная денежная выплата в размере 626 рублей, льготный проезд в городском и пригородном транспорте, жилищная субсидия, адресная помощь в случае нуждаемости.

Звание «Ветеран труда Тверской области» присваивается с 2008 года. За прошедшие годы его получили 67 786 жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.