Более 16 млрд рублей планируется направить на оказание бесплатной медицинской помощи жителям Тверской области в 2017 году

Сегодня, 17 января, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили законопроект «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

В документе обозначен комплекс мер, которые позволят повысить качество медицинской помощи, улучшить демографическую ситуацию на территории Верхневолжья.

«Первое — бесплатная медицинская помощь не должна подменяться платными услугами. Второе - обеспечение лекарственными препаратами, в том числе по льготным рецептам. Особенно это касается инсулина и лекарств для онкобольных. Третье направление нашей работы — это существенное повышение оперативности предоставления медицинских услуг и, соответственно, рост их качества», — обозначил Игорь Руденя.

Согласно программе госгарантий, неотложная медицинская помощь должна быть оказана в течение 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Время ожидания приёма участкового терапевта и педиатра, врача общей практики — не более 24 часов, консультации узких специалистов — не более 14 календарных дней. Двухнедельный срок — максимальный и для оказания специализированной медицинской помощи, проведения инструментальных и лабораторных исследований. В течение 30 дней должна быть проведена компьютерная томография.

На 2017-2019 годы запланировано создание в Тверской области Центра планирования семьи и репродукции, центров профилактики и непрерывного медицинского образования, внедрение Единой медицинской информационной системы. Программа государственных гарантий предполагает также дальнейшее развитие областного неврологического центра для детей и улучшение системы гериатрической помощи.

Всего в этом году на реализацию программы будет направлено более 16 млрд рублей: 11,8 млрд рублей — за счёт средств ОМС, 4,5 млрд рублей — из областного бюджета. По сравнению с 2016 годом финансирование выросло более чем на 400 млн рублей.

Игорь Руденя поставил перед региональным Министерством здравоохранения задачу увеличить не только финансовые показатели, но и удовлетворённость жителей Тверской области качеством медицинских услуг.

В числе приоритетных направлений развития здравоохранения Губернатор обозначил также укрепление кадрового потенциала, развитие материально-технической базы и капитальный ремонт учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.