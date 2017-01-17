В Тверской области подведут итоги конкурса журналистского мастерства «Грани»

20 января в Твери состоится традиционный праздник, на котором будут подведены итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства сотрудников средств массовой информации Верхневолжья «Грани». На мероприятие приглашены около двухсот представителей СМИ Тверской области.

Ожидается также участие почетных гостей - Губернатора Тверской области Игоря Рудени, председателя Законодательного Собрания Сергея Голубева, членов Совета Федерации РФ, депутатов Государственной Думы РФ, представителей Союза журналистов России, ведущих и журналистов федеральных СМИ.

На суд жюри было представлено около 600 работ представителей 41 СМИ региона. Это авторские работы, опубликованные или выпущенные в эфир в региональных, районных печатных и электронных средствах массовой информации в 2016 году.

Конкурсной комиссией определено 39 победителей и лауреатов в 13 номинациях: «Лучший фотокорреспондент», «Лучший телеоператор», «Лучшая новость», «Стиль канала», «Лучший дизайн печатного издания», «Лучшая тематическая радиопрограмма», «Лучшее сетевое издание», «Великой победе посвящается», «Гордость земли Тверской», «Моя семья», «Здоровая нация», «Экономика и жизнь», «Верхневолжье – наш общий дом».

Также будут вручены главные награды конкурса в специальных номинациях «За верность профессии» и Гран-при Губернатора Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.