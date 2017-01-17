Фармацевтов Тверской области обучают правилам отпуска льготных лекарств

В Тверской области стартовал специальный курс обучения для сотрудников аптек. Провизорам и фармацевтам разъясняют стандарты быстрого и качественного обслуживания льготных категорий граждан. Тему обсудили на оперативном совещании с членами Правительства, которое 16 января провёл Губернатор Игорь Руденя.

Образовательная программа реализуется по поручению Игоря Рудени. В ней принимают участие более 60 работников государственных, муниципальных и коммерческих аптек. Первые семинары состоялись на минувшей неделе.

Специалистам рассказывают о современных лекарственных препаратах и новых требованиях работы с посетителями. В программе обучения - рассмотрение порядков назначения и выписки медикаментов, правил отпуска льготных лекарственных препаратов и работы с льготными рецептами, системы взаимодействия с лечебными учреждениями.

Запланированы мастер-классы по работе в электронной сети «еФарма2-льгота WEB», который автоматизирует процесс заполнения данных и облегчает работу провизора: сканер считывает штрих-код с рецепта, и все необходимые данные появляются в базе. Соответствующее программное обеспечение установлено во всех аптечных пунктах, имеющих лицензию на отпуск льготных лекарств.

Также в формате тренинга будут рассмотрены проблемные ситуации, которые могут возникнуть во время работы. Одно из требований стандарта — наличие в каждой аптеке объявления с номером телефона «горячей линии» Министерства здравоохранения Тверской области, куда пациент может обратиться для решения вопросов, связанных с получением медикаментов.

В завершение обучения сотрудники аптечных организаций получат памятки с основными положениями стандарта, рекомендациями по быстрому и качественному обслуживанию населения, соблюдению принципов фармацевтической этики.

В этом году запланированы обучающие курсы для руководителей аптек по эффективной организации работы в системе льготного лекарственного обеспечения, а также обучение сотрудников регистратур качественному обслуживанию пациентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.