В Тверской области создадут единую «горячую линию» по вопросам здравоохранения

В Тверской области появится единый телефон «горячей линии» регионального Министерства здравоохранения по вопросам медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения жителей. Такую задачу перед отраслевым ведомством поставил Губернатор Игорь Руденя 16 января на оперативном совещании с членами Правительства.

На сегодня в областном Минздраве действует несколько «горячих линий»: по вопросам аптечного обслуживания, качества оказания медицинской помощи, обезболивания для онкобольных. По мнению Губернатора, для удобства жителей должен быть создан единый номер call-центра, по которому каждый обратившийся мог бы получить всю информацию по волнующему вопросу.

«Важно, чтобы номер «горячей линии» был один, а специалисты уже будут переадресовывать звонки в зависимости от проблематики вопроса. Главное, чтобы все жители могли получить исчерпывающий ответ», - отметил Губернатор.

По словам Игоря Рудени, подобные «горячие линии» должны работать и в других отраслях, работа которых вызывает много вопросов у населения. В первую очередь это жилищно-коммунальное хозяйство, образование.

Пресс-служба Правительства Тверской области.