В Правительстве Тверской области обсудили обеспечение лекарствами льготных категорий граждан

Сегодня, 16 января, основным вопросом повестки оперативного совещания с членами Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, стало обеспечение лекарствами льготных категорий граждан.

Глава региона обратил внимание: в прошлом году ряд обращений жителей в областное Правительство был связан с проблемами в получении льготных лекарственных препаратов. Игорь Руденя подчеркнул - необходимо взять под особый контроль ситуацию с нереализованными рецептами, по которым не были получены медикаменты, и не допускать повторения подобных ситуаций в 2017 году.

Как доложила заместитель Председателя Правительства Светлана Вержбицкая, при Правительстве действует рабочая группа по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан. Ведется еженедельный мониторинг обеспечения льготников медикаментами. Под особым контролем – закупка и поставка в аптеки препаратов для больных сахарным диабетом, пациентов с онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой.

В настоящее время потребность в лекарствах обеспечивается за счет остатков с прошлого года и проведенных небольших закупок. Состоялись торги по централизованному приобретению препаратов, которые отпускаются по льготным рецептам. Уже поступил и доставляется в аптеки региона препарат инсулиновой группы «Новорапид», на этой неделе поступит «Лантус». Таким образом, потребность в лекарствах для больных сахарным диабетом будет полностью обеспечена. Поступают также препараты для больных бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями.

В настоящее время ведется актуализация сводной годовой заявки по лекарствам. Совещания по отсроченным и необеспеченным рецептам, а также наличию медикаментов на складах будут проводиться в еженедельном режиме.

Пресс-служба Правительства Тверской области.