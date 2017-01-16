В Тверской области обеспечат безопасность Крещенских купаний

Правительство Тверской области проведет совещание с участием глав муниципальных образований по обеспечению безопасности мероприятий на праздник Крещения. Такое поручение дал Губернатор Игорь Руденя сегодня, 16 января, на оперативном совещании с членами регионального Правительства.

«Внесите предложения совместно с силовыми структурами, МЧС по обеспечению безопасности при проведении Крещенских купаний в районах», – поручил Игорь Руденя Главному управлению региональной безопасности.

По информации МЧС России по Тверской области, на территории региона определено 44 места проведения Крещенских купаний. Обеспечивать безопасность граждан во время мероприятий будут отделения пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательной службы, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, Управления МВД России по Тверской области, бригады скорой медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.