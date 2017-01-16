Тверь вошла в топ-25 городов России, популярных для отдыха

Город Тверь вошел в рейтинг самых популярных российских и зарубежных туристических направлений по итогам прошедших новогодних праздников. Топ-25 составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года.

По данным сервиса, в дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах областного центра в среднем на полторы ночи.

В целом число путешествий по России в новогодние праздники 2017 года выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

В Тверской области развитию туризма сейчас уделяется особое внимание. Недавно созданному отраслевому Министерству предстоит масштабная работа по улучшению индустрии гостеприимства, привлечению инвестиций, повышению занятости населения в этой сфере. Такие задачи поставлены Губернатором Игорем Руденей.

«Основное внимание необходимо уделять развитию гостиничного бизнеса, народных промыслов, гастрономического, событийного, водного, автомобильного туризма, православного паломничества. Эта отрасль может дать качественно новый уровень малому и среднему бизнесу. Туризм – это инвестиции, рабочие места, новые возможности для молодежи», - считает Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.