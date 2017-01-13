«Роснано» готово задействовать производственный потенциал Тверской области в реализации инновационных проектов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с представителями управляющей компании «Роснано», ООО «Синвек», корпорации «Индустриальные решения». Речь шла о перспективах реализации на территории региона инвестиционных проектов с применением инновационных разработок «Роснано».

Как рассказал советник председателя правления управляющей компании Сергей Максин, «Роснано» занимается исследованиями в области наноструктурированных композитных материалов, химической переработки, солнечной энергетики и других.

«Работаем со всем миром, стараемся создавать точки роста на территории Российской Федерации. Тверская область, которая находится в Центральной России, представляет для нас интерес», - подчеркнул Сергей Максин.

По его словам, «Роснано» и РЖД создали рабочую группу для участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань». Планируется, что там будут курсировать поезда, которые развивают скорость до 400 км/ч. При их создании с использованием новых материалов, повышающих прочность конструкций, предполагается задействовать мощности Тверского вагоностроительного завода.

Еще один проект - производство пеностекла, которое будет применяться вместо щебня в дорожном строительстве. Образец Сергей Максин продемонстрировал на совещании. «Роснано» рассматривает возможность организовать изготовление материала в Тверской области, где много стекольных заводов.

«Тверская область готова участвовать в проектах «Роснано» по созданию производств на территории региона. Нам это интересно с точки зрения новых рабочих мест во внебюджетной сфере и развития инфраструктуры и технологической базы», - отметил Игорь Руденя.

На встрече обсуждалась также реализация компанией «Синвек» в Торжокском районе проекта по производству полиолефинов с первичной переработкой природного газа в полиэтилен и полипропилен.

Пресс-служба Правительства Тверской области.