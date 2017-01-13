В Тверской области начался процесс передачи полномочий по теплоснабжению от поселений на уровень районов

Сегодня, 13 января, Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание по передаче полномочий по теплоснабжению с уровня сельских поселений на районный.

Этот процесс в регионе уже начался. На сегодня полномочия по теплоснабжению на районный уровень передали 37 сельских поселений в 11 районах и 8 городских поселений (Сандово, Селижарово, Сонково, Максатиха, Бологое, Кувшиново, Нелидово, Торопец). Своими силами по-прежнему справляются 33 городских и 80 сельских поселений.

Необходимость передачи данных функций на уровень района связана с отсутствием профессиональных, материально-технических, финансовых ресурсов поселений.

«По ряду объективных и субъективных причин качество отопления не может быть обеспечено на должном уровне во многих удаленных территориях, поэтому ситуацию надо менять. Централизация данных функций позволит более эффективно решать вопросы теплоснабжения, обеспечить надежность и повысить качество услуг», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Как было отмечено на совещании, это также даст возможность стабилизировать ситуацию с оплатой за потребленные энергоресурсы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.