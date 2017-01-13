На поддержку предпринимателей Тверской области в федеральном бюджете предусмотрено более 59 млн рублей

Тверская область в 2017 году планирует получить более 59 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Заявка на их получение передана в Министерство экономического развития РФ. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В регионе финансовая поддержка бизнесу оказывается, в том числе через Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Здесь граждане, занимающиеся развитием собственного дела, могут получить займы по низкой процентной ставке, поручительства по кредитным, лизинговым договорам, банковской гарантии.

Игорь Руденя подчеркнул: помощь Фонда должна быть доступна не только предпринимателям из Твери, но и районов.

«Такие возможности должны быть у каждого муниципалитета. Наша задача – развивать деловую активность во внебюджетной сфере. Нужно оживить бизнес в районах, что позволит создавать новые рабочие места», - обозначил глава региона

Губернатор поручил Министерству экономического развития проанализировать работу Фонда, разработать методику, которая позволит активизировать поддержку малого бизнеса через возможности Фонда на территории всей области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.