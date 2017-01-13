На поддержку предпринимателей Тверской области в федеральном бюджете предусмотрено более 59 млн рублей

posted by Максим Малахов on пт, 01/13/2017 - 16:28
 На поддержку предпринимателей Тверской области в федеральном бюджете предусмотрено более  59 млн рублей
 
         Тверская область в 2017 году планирует получить более 59 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Заявка на их получение передана в Министерство экономического развития РФ. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.
         В регионе финансовая поддержка бизнесу оказывается, в том числе через Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Здесь граждане, занимающиеся развитием собственного дела, могут получить займы по низкой процентной ставке,  поручительства по кредитным, лизинговым договорам, банковской гарантии.
         Игорь Руденя подчеркнул: помощь Фонда должна быть доступна не только предпринимателям из Твери, но и районов.
           «Такие возможности должны быть у каждого муниципалитета. Наша задача – развивать деловую активность во внебюджетной сфере. Нужно оживить бизнес в районах, что позволит создавать новые рабочие места», - обозначил глава региона
         Губернатор поручил Министерству экономического развития проанализировать работу Фонда, разработать методику, которая позволит активизировать поддержку малого бизнеса через возможности Фонда на территории всей области. 
 
Пресс-служба Правительства Тверской области.
Tags: 
предприниматели
Руденя