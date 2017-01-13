Тверская область вошла в десятку лучших субъектов РФ по лесовосстановлению

Федеральное агентство лесного хозяйства подвело итоги работ по лесовосстановлению в 2016 году. Тверская область - в десятке лучших субъектов РФ, выполнивших работы в полном объеме.

В прошлом году вопросам лесовосстановления в России уделялось особое внимание. Всего на территории страны работы по воспроизводству лесов выполнены на площади 781,1 тыс. га.

Тверской регион – один из лидеров по данному показателю. В 2016-м лесовосстановительные мероприятия проведены на 14,1 тыс. га, что составило 124% от плана. В том числе посадка лесных культур произведена на площади почти 7,9 тыс. га – 117% от плана.

Количество стандартного посадочного материала в 2016 году по сравнению с предыдущим увеличилось на 29% и составило 28 млн штук. На текущий год область полностью обеспечена сеянцами хвойных пород для лесного фонда.

Кроме того, для посадки в 2017-м лесных культур проведена подготовка почвы на площади более 7,9 тыс. га, что составило 118% от годового планового показателя.

Активизация работ по восстановлению леса – одна из основных задач Концепции развития лесного хозяйства региона, которая в настоящее время разрабатывается в Правительстве Тверской области. Совещание по этому вопросу на днях провел Губернатор Игорь Руденя.

«Нам очень важно не только выйти на максимально эффективное использование нашего природного и возобновляемого ресурса, но и сохранить его для будущих поколений», - подчеркнул Губернатор Тверской области.