Тверская область получит 39,5 млн рублей на реставрацию объектов культурного наследия - храмов и монастырей

Прядка 39,5 млн рублей из федерального бюджета в 2017 году будет направлено на разработку проектов по реставрации и проведение соответствующих работ на 8 объектах культурного наследия – храмах и монастырях.

В этом году должны быть созданы проекты для проведения противоаварийных работ в церкви Святителя Николая в Кимрском районе, а также реставрации Покровской церкви Свято-Тихоновского монастыря в Торопце и надвратной церкви Борисоглебского монастыря в Торжке.

В этой же обители запланировано воссоздание настоятельского корпуса. Реставрация начнется также в Спасской церкви в селе Деледино Молоковского района, храме Алексия Митрополита Московского в Кашине.

В церкви села Чижово Бежецкого района будут проведены противоаварийные работы.

Кроме того, в порядок приведут собор Рождества Христова в Христорождественском женском монастыре в Твери. На эти цели направят 8 млн рублей.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил, что паломнический туризм наряду с автомобильным и водным является перспективным направлением развития отрасли в регионе. Восстановление православных святынь озволит не только сохранить уникальное духовное наследие тверского края, но и увеличить туристический поток в Верхневолжье.

Всего в 2017 году Министерством культуры России в рамках государственных программ Тверской области будет направлено около 190 млн рублей. В официальном письме об итогах распределения средств Министр Владимир Мединский поблагодарил Губернатора Игоря Руденю за содействие в решении вопросов развития сферы культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области.