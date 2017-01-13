В Тверской области стартует проект для школьников «Нас пригласили во Дворец»

В 2017 году в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени стартует проект «Нас пригласили во Дворец». Около 30 тысяч учеников 8-11 классов школ региона смогут бесплатно посетить Тверской императорский дворец. Сегодня, 12 января, на заседании областной Бюджетной комиссии обсуждалось финансирование проекта.

Изначально было принято решение об организации бесплатных экскурсий для школьников 8 классов. Затем Игорь Руденя поставил задачу расширить в 2017 году охват учащихся и включить в программу посещения культурного объекта учеников 9-11 классов.

Поездки в Тверской императорский дворец будут проводиться за счет регионального Правительства. На реализацию проекта направят порядка 18,9 млн рублей. Основная часть средств предназначена для транспортного обеспечения.

Игорь Руденя подчеркнул: доставка школьников должна быть безопасной и комфортной, необходимо организовать ее за счет привлечения областных транспортных предприятий.

«Это должны быть наши автобусы, школьные или туристические. Нужно посмотреть, у кого мы их можем арендовать», – обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.