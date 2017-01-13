В Тверской области в два раза увеличены стипендии им. С.Я. Лемешева

Сегодня, 12 января, Губернатор Игорь Руденя провел первое в этом году заседание Бюджетной комиссии Тверской области.

В повестку дня внесен большой блок вопросов, связанных c поддержкой студентов. В частности, обсуждалось выделение средств на стипендии различным категориям обучающихся в учебных заведениях Тверской области.

В 2 раза увеличены стипендии имени С.Я. Лемешева. Поручение рассмотреть возможность увеличения поддержки творческой молодежи было дано Губернатором Игорем Руденей в декабре прошлого года. Стипендии предусмотрены для поощрения талантливых учащихся колледжей, детских учреждений культуры и искусства, юных участников кружков, студий.

После повышения ежемесячная выплата обучающимся в детских школах искусств составит 2100 рублей, студентам учреждений среднего профессионального образования – 3000 рублей.

Рассмотрен также объем финансирования стипендий имени В.В. Андреева, на эту выплату запланировано 116,7 тыс. рублей.

Порядка 756 тыс. рублей предполагается направить на выплаты социальных стипендий детям-сиротам, которые получают образование в медицинских ссузах. Выплаты предназначены для 93 студентов.

Еще более 1000 детей-сирот, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, получат поддержку в рамках программы «Развитие образования Тверской области на 2015-2020 годы». На эти цели предполагается выделить почти 8,2 млн рублей.

Более 43,6 млн рублей предусмотрено на академические стипендии 7956 студентам учреждений профессионального образования. Еще порядка 5,5 млн рублей направят на академические стипендии 1655 студентам медицинских колледжей, более 1,2 млн рублей – 240 обучающимся в колледжах культуры региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.