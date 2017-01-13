12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

ОКО ГОСУДАРЕВО

Понятие «прокуратура» происходит от латинского «procure», что означает: забочусь, обеспечиваю, предотвращаю. При создании этого органа идея состояла отнюдь не в карательном его предназначении, а в обеспечении справедливости и законности. Указом от 12 января 1722 года российский император Петр 1 учреждает прокуратуру Российской империи. Дата 12 января и провозглашена Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 1996 года как День работника прокуратуры Российской Федерации. «Сей чин есть яко око наше» - таково было напутственное слово Петра Великого первому российскому прокурору Павлу Ягужинскому. С тех пор и называют прокуратуру «государевым оком», поскольку она стоит на страже законности и правопорядка в государстве. В канун праздника Конаковская прокуратура подвела итоги своей работы за 2016 год. Об этом расскажет Конаковский межрайонный прокурор Николай Вячеславович ФОМЕНКОВ.

КОНАКОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА: ИТОГИ ГОДА

Николай

Вячеславович ФОМЕНКОВ,

конаковский межрайонный прокурор

Основными приоритетами деятельности межрайонной прокуратуры в прошлом году являлись: защита трудовых прав граждан, соблюдение законодательства о земле, противодействие терроризму и коррупции, надзор в жилищно-коммунальной сфере, переселение из ветхого и аварийного жилья.

В 2016 году Конаковской межрайонной прокуратурой выявлено 2038 нарушений закона, принесено 188 протестов на незаконные нормативные правовые акты, в суд направлено 444 иска на сумму 6 миллионов 524 тысяч рублей, внесено 219 представлений об устранении нарушений действующего законодательства, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 165 лиц, к административной ответственности привлечено 82 лица, предостережено 80 лиц, по результатам «общенадзорных» проверок возбуждено 9 уголовных дел. При проведении плановых проверок и проверок по обращениям граждан выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы в МУП КХ «Ручьи», МУП «КС» Новозавидовский, НП «Тверская охота», Конаковском ПСФ ОАО СПК «Мос-энергострой».

По результатам проверочных мероприятий в интересах работников в суд направлено 118 исковых заявлений и заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 5 миллионов 963 тысячи рублей. Все заявления удовлетворены. За 2016 год в связи с выявленными нарушениями сроков выплаты заработной платы внесено 5 представлений об устранении нарушений действующего законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены, заработная плата работникам выплачена, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В прошедшем году межрайонной прокуратурой в ходе проводимых проверочных мероприятий установлено, что на территории города Конаково имеются участки теплотрассы, которые не имеют собственника, то есть, являются бесхозяйными. По выявленным нарушениям в Конаковский городской суд направлено 16 административных исковых заявлений об обязании администрации городского поселения город Конаково обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозяйной вещи - участков теплотрассы. Все заявления судом рассмотрены и удовлетворены. Также по искам межрайонной прокуратуры в четырех поселениях Конаковского района возобновлена поставка газа и электроэнергии на котельные в период начала отопительного сезона.

В 2016 году, в том числе, по фактам незаконного изменения разрешенного вида использования земельных участков принесено 68 протестов на постановления органов местного самоуправления, которые рассмотрены и удовлетворены, правовые акты приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства. В суд направлено 5 исковых заявлений о демонтаже незаконно установленных заборов, препятствующих свободному доступу граждан для отдыха в водоохранной зоне, которые рассмотрены и удовлетворены, свободный доступ граждан к береговой полосе обеспечен.

Также в 2016 году после изменений в федеральное и региональное законодательство в сфере противодействия коррупции по итогам проведенных проверочных мероприятий нормативных правовых актов органов местного самоуправления Конаковского района на предмет соответствия требованиям действующего законодательства межрайонной прокуратурой внесено 17 представлений, по итогам рассмотрения которых приняты нормативные акты, обязывающие предоставить и опубликовать сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не только муниципальных служащих администраций, но и всех депутатов представительных органов поселений. Выявлены факты совершения коррупционных нарушений при производстве аукционов по распоряжению земельными участками, а также при начислении платы родителям детей, посещающих секции и кружки в ДК «Современник».

Большое внимание в 2016 году межрайонной прокуратурой уделено состоянию улично-дорожной сети как города Конаково, так и Конаковского района. Межрайонным прокурором в суд направлено 38 исковых заявлений об обязании администраций поселений Конаковского района привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП. По итогам рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены, проведены необходимые ремонтные работы.

Мерами прокурорского реагирования ускорена работа органов местного самоуправления по категорированию объектов с массовым пребыванием людей на предмет их антитеррористической защищенности, опубликован перечень таких объектов на территории Конаковского района, дошкольные образовательные учреждения обеспечены системами видеонаблюдения.

По итогам проверочных мероприятий межрайонной прокуратурой пресечена деятельность предприятий общественного питания по дистанционной реализации алкогольной продукции и размещению на сайтах информации о предоставлении таких услуг.

Также совместная работа комиссии администрации Конаковского района, прокуратуры и ОНД по городу Конаково и Конаковскому району ГУ МЧС России по Тверской области дает положительный результат при проведении совместных проверок соблюдения в поселениях требований пожарной безопасности. Итогом такой работы стала судебная защита и обязание администраций поселений привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности пожарные пруды, провести очистку населенных пунктов от сухой травы, чтобы не создавать пожароопасную ситуацию.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период проведена проверка законности размещения на территории Конаковского района палаточных летних лагерей для отдыха несовершеннолетних. По итогам проверки выявлен летний лагерь, который осуществлял данную деятельность без разрешительных документов с грубым нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Его деятельность по иску межрайонной прокуратуры прекращена в судебном порядке.

В 2017 году вышеуказанные направления деятельности останутся приоритетными для органов прокуратуры, особое внимание будет также уделено исполнению законов о противодействии терроризму и экстремизму, защите прав социально незащищенных категорий граждан.