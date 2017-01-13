Примите поздравления!

От имени всего коллектива администрации Конаковского района и депутатов Собрания депутатов Конаковского района поздравляем главу Конаковского района Людмилу Алексеевну Козлову с днем рождения!

Уважаемая Людмила Алексеевна, ваш высокий профессионализм, целеустремленность, чувство ответственности снискали вам доверие как коллег и соратников, так и жителей района. Искренне желаем вам успехов в работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!