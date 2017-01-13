Примите поздравления!

posted by admin on пт, 01/13/2017 - 09:52

От имени всего коллектива администрации Конаковского района и депутатов Собрания депутатов Конаковского района поздравляем главу Конаковского района Людмилу Алексеевну Козлову с днем рождения!
Уважаемая Людмила Алексеевна, ваш высокий профессионализм, целеустремленность, чувство ответственности снискали вам доверие как коллег и соратников, так и жителей района. Искренне желаем вам успехов в работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

 

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