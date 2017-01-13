С НОВЫМ ВХОДОМ!

После года с лишним ремонтных работ 30 декабря во Дворце спорта «Дельфин» заработал новый вход. Как уже сообщала «Заря», в «Дельфине» теперь новая стойка рецепшена, просторный холл с креслами и большой телевизионной панелью, новый гардероб. Также в целях безопасности посетителей (среди которых, кстати, немало детей) установлен турникет, налажена система безопасности.



СТАРТОВАЛ «СНЕГОХОД»

С 5 января на территории Конаковского района (как и по всей России) стартовала профилактическая операция «Снегоход».

Основной целью операции является обеспечение установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации и допуска к управлению ими. Операция проводится в соответствии с планом работы инспекции Гостехнадзора Тверской области и будет идти в течение января и февраля.



В «ВЕРХНЕВОЛЖСКОМ»

СОБЕРУТСЯ РЫБОЛОВЫ

Кубок Тверской области по ловле на блесну со льда состоится 15 января в акватории Волги напротив пансионата «Верхневолжский», расположенного в Радченко.

В связи с погодными условиями организаторы решили изменить дату проведения (изначально оно было запланировано на 8 января). Всего в соревнованиях примут участие более 30 человек. Помимо конаковских рыболовов, за Кубок области будут бороться участники из Твери, Удомли, Вышнего Волочка, Гагарина, Электроуглей, Клина, Саранска, Жуковского, Электростали, а также из Москвы и Рязани. Ловить будут на зимнюю блесну, и в это время года в улове обычно преобладают окунь, щука и судак. Как сообщают организаторы соревнований, каждому спортсмену разрешается сверлить неограниченное количество лунок, но ловить рыбу дозволяется единовременно только в одной, запрещается использование прикормки, дополнительных грузил и приманок. Спортсмены и команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями, дипломами Федерации рыболовного спорта и комитета по физической культуре и спорту Тверской области.