Научные проекты тверских вузов получат федеральную поддержку

Определены победители отбора научных проектов исследовательских центров и научных лабораторий вузов страны. В их число вошли и достижения тверских ученых.

Всего на конкурс было подано более 2500 заявок. По решению комиссииМинистерства образования и науки России федеральную поддержку в виде грантов в 2017 году получат свыше 440 научных проектов вузов. На эти цели будет выделено 2,9 млрд рублей.

В числе победителей - проект Тверского государственного технического университета «Теория и адаптивные алгоритмы обнаружения антропогенных частиц и объектов и оценка их динамического взаимодействия с космическими аппаратами на основе интеллектуального анализа данных», два проекта Тверского государственного университета: «Разработка и внедрение каталитических технологий синтеза метанола и его последующего преобразования в жидкофазные топливные композиции», «Управление изменениями и развитием научных организаций в условиях государственной политики их реструктуризации».

Средства грантов их получатели смогут направить на проведение научно-исследовательских работ, закупку оборудования, участие в научных конференциях, выпуск методических пособий и другие цели.

Пресс-служба Правительства Тверской области.