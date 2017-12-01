Научные проекты тверских вузов получат федеральную поддержку

posted by Максим Малахов on чт, 01/12/2017 - 18:35
Научные проекты тверских вузов получат федеральную поддержку 
  
Определены победители отбора научных проектов исследовательских центров и научных лабораторий вузов страны. В их число вошли и достижения тверских ученых.
Всего на конкурс было подано более 2500 заявок. По решению комиссииМинистерства образования и науки России федеральную поддержку в виде грантов в 2017 году получат свыше 440 научных проектов вузов.  На эти цели будет выделено 2,9 млрд рублей.
В числе победителей - проект Тверского государственного технического университета «Теория и адаптивные алгоритмы обнаружения антропогенных частиц и объектов и оценка их динамического взаимодействия с космическими аппаратами на основе интеллектуального анализа данных»,      два проекта   Тверского государственного университета:  «Разработка и внедрение каталитических технологий синтеза метанола и его последующего преобразования в жидкофазные топливные композиции», «Управление изменениями и развитием научных организаций в условиях государственной политики их реструктуризации».
Средства грантов их получатели смогут направить на проведение научно-исследовательских работ, закупку оборудования, участие в научных конференциях, выпуск методических пособий и другие цели.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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