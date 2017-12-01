Тверская область получит около 190 млн рублей из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры

Министерство культуры РФ в 2017 году по государственным программам направит в Тверскую область почти 190 млн рублей. Большая часть этой суммы пойдёт на предоставление субсидий учреждениям культуры.

106,8 млн предназначено для проведения строительных и реставрационных работ в мемориальном комплексе «Медное» и Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке.

Более 38 млн рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры и поддержку творческой деятельности муниципальных театров.

Предусмотрена и материальная поддержка лучших работников сферы на селе. На финансирование этого направления, а также закупку необходимых товаров и услуг для учреждений культуры выделено порядка 5 млн рублей.

Оставшиеся средства будут распределены между несколькими объектами культурного наследия на проведение ремонтно-восстановительных работ.

Совершенствование инфраструктуры в сельской местности, в том числе, культурно-досуговых учреждений — важнейший аспект развития территорий и региона в целом, считает Губернатор Игорь Руденя.

«От качества инфраструктуры зависит, будут ли люди жить и работать на селе. Наша задача — сделать так, чтобы люди закреплялись на селе, чтобы у них была возможность трудиться и получать качественные услуги», — обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.