Валерий Барышков назначен Министром лесного хозяйства Тверской области

В должности Министра лесного хозяйства Тверской области утвержден Валерий Викторович Барышков. Об этом сегодня, 11 января, сообщил Губернатор Игорь Руденя на совещании, где обсуждалась Концепция развития лесного хозяйства региона.

«Уверен, Ваш опыт работы в отрасли, профессиональный подход к делу позволят вдохнуть новую жизнь в лесопромышленный комплекс Тверской области», - сказал Игорь Руденя.

Валерий Барышков в 1985 году окончил Московский лесотехнический институт по специальности «лесное хозяйство». Работал на предприятиях лесного хозяйства Тверской области, занимая должности помощника лесничего, инженера, начальника отдела лесного хозяйства Оленинского леспромхоза. В 1997 году был назначен на должность главного лесничего Тверского управления лесами Федеральной службы лесного хозяйства. С 2000 года занимал различные руководящие посты в исполнительных органах власти региона. С октября 2016 года исполнял обязанности Министра лесного хозяйства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.