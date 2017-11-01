В Тверской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Сегодня, 11 января, начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В Тверской области участие в нём примут порядка 750 учеников 9-11 классов - победителей городских и районных этапов.

Олимпиада школьников ежегодно проводится с целью выявления и развития у ребят творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. В числе конкурсных дисциплин — 21 общеобразовательный предмет.

С 2011 года базой для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории Верхневолжья является Тверской государственный университет. Организатором является Министерство образования Тверской области.

Победители интеллектуальных состязаний представят наш регион на заключительном этапе олимпиады.

Обладатели призовых мест имеют льготы при поступлении в вузы по специальностям, соответствующим профилю олимпиады: приём без вступительных испытаний, учёт результатов олимпиады как максимального количества баллов ЕГЭ или успешного прохождения дополнительных экзаменов.

Справочно: В прошлом году в олимпиаде приняли участие 726 школьников Тверской области. По итогам финального этапа пятеро из них стали призёрами.

Пресс-служба Правительства Тверской области.