В Правительстве Тверской области обсудили Концепцию развития лесного хозяйства

Сегодня, 11 января, Губернатор Игорь Руденя провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса Тверской области. Обсуждалось положение дел в отрасли и первоочередные задачи по ее развитию.

Глава региона обозначил основные цели, стоящие перед лесной сферой. По словам Игоря Рудени, необходимо добиться, чтобы добываемая на территории региона древесина здесь же и перерабатывалась. В числе других приоритетных задач – повысить эффективность лесопользования и лесовосстановления, а также прозрачность работы лесного комплекса.

«Нам очень важно не только выйти на максимально эффективное использование нашего природного и возобновляемого ресурса, но и сохранить его для будущих поколений», - подчеркнул глава региона.

Министр лесного хозяйства Валерий Барышков рассказал о ситуации в отрасли. В частности, речь шла о заготовке древесины на условиях долгосрочной аренды и краткосрочных договоров купли-продажи, повышении доходов бюджета от этого вида деятельности.

В настоящее время в Правительстве региона разрабатывается Концепция развития лесного хозяйства, которая позволит комплексно решать задачи отрасли. К обсуждению проекта документа будут привлекаться представители отраслевого бизнес-сообщества.



Пресс-служба Правительства Тверской области.