Жителей Тверской области приглашают принять участие в фестивале «Пою моё Отечество»

Всероссийский фестиваль школьных СМИ и творческих коллективов «Пою моё Отечество» состоится в апреле в Санкт-Петербурге. Показать свои таланты приглашают и жителей Верхневолжья.

Фестиваль направлен на совершенствование системы нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения, формирование чувства патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края.

Принять участие в фестивале могут школьники, воспитанники детских садов и их родители, преподаватели, а также библиотеки, учреждения дополнительного образования, творческие студии и объединения.

Форматы конкурсных работ: презентация, танец, песня, стенгазета, театрализованное представление, фото, чтение стихов и другие.

Организаторы выразили благодарность Губернатору Игорю Рудене за информационную поддержку фестивального движения «Пою моё Отечество» со стороны регионального Правительства.

Индивидуальные и коллективные заявки на участие принимаются до 27 февраля. Подробная информация о фестивале размещена на сайте Российской электронной газеты «Школьная страна» sh-st.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области.