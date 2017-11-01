Ржевская поэтесса победила на Кубке мира по русской поэзии

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил поэтессу из Ржева, члена Союза писателей России Любовь Колесник с победой на Кубке мира по русской поэзии – 2016.

Любовь Колесник - автор трех сборников стихов и книги прозы. Свои произведения издает с 1991 года, публиковалась во многих литературных журналах, альманахах, газетах.

Победа в конкурсе, который проходил в интернет-пространстве, позволила поэтессе заявить о себе на международном уровне. Творчество участников оценивалось как членами независимого профессионального жюри , так и литературными обозревателями, критиками, посетителями портала Stihi.lv

«Эта награда стала ярким свидетельством признания Вашего незаурядного литературного дара и мастерства. Вы подтвердили, что являетесь одним из самых талантливых и перспективных авторов Тверской области, достойным продолжателем традиций отечественной литературы», - отмечено в телеграмме Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области.