Более 1,6 млрд рублей направят в 2017 году из бюджета Тверской области на ремонт муниципальных дорог

Объем субсидий для муниципалитетов на развитие отрасли дорожного хозяйства в 2017 году составит 1,6 млрд рублей. Эти деньги предусмотрены на ремонт, реконструкцию и строительство местных дорог, приведение в порядок придомовых территорий. Вопрос обсуждался на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Расходование средств по этому направлению – под особым контролем областной власти. Игорь Руденя поручил разработать механизм проведения совместных торгов – региона и муниципалитетов – по определению подрядных организаций. Ремонтировать дороги в районах должны серьезные компании, которые соблюдают гарантийные обязательства, нормативы и технологии, убежден Губернатор.

Глава региона также указал на необходимость обеспечения своевременного финансирования работ. Так, торги должны проводиться в первом-втором кварталах, а дорожные работы – не позднее третьего, чтобы ремонт осуществлялся в теплое время года, в подходящих погодных условиях.

Губернатор отметил также, что при приведении в порядок придомовых территорий нужно планировать распределение финансов, исходя из потенциалов местных бюджетов.

«Некоторые муниципалитеты могут не увидеть этих денег, потому что у них не будет возможности обеспечить софинансирование. Мы должны выделять реальные суммы», – обратил внимание регионального Министерства финансов Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.