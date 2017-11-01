В схему территориального планирования Тверской области внесут новые объекты

На заседании регионального Правительства принято решение об актуализации схемы территориального планирования Тверской области, которая была утверждена в 2011 году. Документ определяет местоположение объектов федерального и регионального значения в сферах транспорта, образования, здравоохранения, спорта и других.

Было отмечено, что за прошедшие 5 лет в регионе появились новые автодороги и железнодорожные пути, высоковольтные линии электропередач, учреждения образования, возобновлена газификация. Так, в схеме территориального планирования будут отражены объекты реконструкции автодороги М-9, гидроэлектростанция на реке Тудовка в Оленинском районе, подъезд к Боровлево, инфраструктурные объекты Тверского государственного университета и Тверского государственного медицинского университета, оздоровительного комплекса «Тетьково» и другие.

Игорь Руденя поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области отнестись максимально внимательно к обновлению схемы, обеспечить соблюдение всех нормативов при отображении объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.