В Тверской области ужесточат требования к обеспечению бесперебойной работы объектов теплоснабжения

К арендаторам и внешним управляющим предприятий, осуществляющих подачу тепла в жилой фонд и социальные учреждения, будут предъявляться более строгие требования по обеспечению бесперебойной работы объектов теплоснабжения. Об этом Губернатор Тверской области Игорь Руденя сказал, комментируя журналистам сегодня, 10 января, итоги устранения коммунальных аварий, произошедших в период новогодних праздников в Твери и Осташковском районе.

Глава региона высоко оценил слаженные действия Главного управления МЧС России по Тверской области, Министерства ТЭК и ЖКХ, а также компании «Тверская генерация», в частности, по ликвидации последствий повреждения магистрального трубопровода в Московском районе Твери.

Игорь Руденя отметил, что собственник котельной «Южная» МУП «Сахарово», которое находится в состоянии внешнего управления, не смогло активно подключиться к ремонтным работам, в то время как специалисты «Тверской генерации» не только быстро устранили течь, но и приняли участие в нормализации работы объекта теплоснабжения. Как выяснилось, котельная не была должным образом подготовлена к отопительному сезону – из трех котлов, которые должны были функционировать, работал лишь один.

Безответственно, по мнению Губернатора, повели себя арендаторы котельной в деревне Новые Ельцы Осташковского района. Не сумев отремонтировать неполадки на объекте, руководители закрыли котельную и уехали. Благодаря неравнодушию работников соседнего предприятия об этом вовремя узнали в региональном управлении МЧС и Министерстве ТЭК и ЖКХ области. Прибывшие на место специалисты восстановили теплоснабжение населенного пункта.

«Нужно повышать качество управления такими объектами, потому что слишком большое количество граждан подвергается риску из-за нерадивости руководителей, непонимания ими социальной ответственности. Вывод мы сделали – к арендаторам надо быть более требовательными, в том числе к внешним управляющим, которые осуществляют конкурсное производство», - подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.