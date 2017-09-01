В Твери состоится традиционный Рождественский фестиваль хоровой музыки

С 15 по 20 января в Тверской академической филармонии пройдёт XIV Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие». Мероприятие организовано при поддержке регионального Правительства, а также Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви.

На торжественном открытии фестиваля 15 января выступят коллективы из Твери и других городов области: образцовый хор «Аллилуйя», вокальный ансамбль «Созвучие», детский музыкальный театр «Потешки», мужской вокальный ансамбль филармонии и другие.

Рождественский фестиваль завершится 20 января большим праздничным концертом с участием Губернаторских хоров «Русский партес» и «Благовест», камерного хора Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, коллектива «Канцона» из Бежецка, образцового детского хора «Вдохновение», хора девушек «Глория» из Конаково.

В программе — духовная и светская хоровая музыка а капелла: церковные песнопения, рождественские колядки и другие произведения. Часть номеров участники фестиваля исполнят сводным хором. В этом году впервые ценители хоровой музыки услышат исполнение произведений тверских композиторов: «Многолетие» Сергея Левина и «Песнь о Тверской земле» Владимира Успенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.