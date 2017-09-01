Губернатор Игорь Руденя обсудил с Министром туризма Тверской области Иваном Егоровым задачи по развитию отрасли



Сегодня, 9 января, Губернатор Игорь Руденя встретился с руководителем Министерства туризма Тверской области Иваном Егоровым. Обсуждались перспективы развития отрасли, задачи нового ведомства.

«Министерство туризма – один из ключевых органов власти, которому предстоит масштабная работа по улучшению индустрии гостеприимства, привлечению инвестиций, повышению занятости населения. Особенно

это касается таких излюбленных туристами территорий как Тверь, Весьегонск, Осташков, Пено, Торопец, Вышний Волочек, Кашин, Калязин, Ржев», - начал разговор глава региона.

По словам Губернатора, основное внимание необходимо уделять развитию гостиничного бизнеса, народных промыслов, гастрономического, событийного, водного, автомобильного туризма, православного паломничества.

Один из важнейших факторов развития туризма – состояние дорожной сети. Игорь Руденя считает, что новое Министерство должно стать куратором положения дел в этой сфере.

«Если туристические маршруты работают, люди могут без нареканий

добраться до знаковых мест, значит необходимые условия для

этого созданы», - подчеркнул Губернатор.

Другая задача, которую Министерству туризма необходимо решать совместно с Министерством транспорта, - создание доступной и комфортной навигации на дорогах, в городах. Немаловажное значение имеет и организация форумов, круглых столов. Это, по мнению Губернатора, позволит не только продемонстрировать потенциал региона, но и внедрять в развитие отрасли новые технологии, подходы к работе.

Иван Егоров рассказал о ближайших планах нового Министерства.

«В первую очередь мы планируем сосредоточиться на продвижении туристического продукта и повышении качества услуг, развитии инфраструктуры. Также есть идея создать инвестиционный туристический портал, где будет дан анализ рынка, представлены типовые бизнес-проекты», - отметил Министр.

На встрече обсуждались и вопросы организации работы нового ведомства. За основу будет взято Федеральное агентство по туризму.

Пресс-служба Правительства Тверской области.