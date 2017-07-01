НОВОГОДНИЙ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ В МОКШИНО!!!

4 января на хоккейном корте деревни Мокшино состоялся Новогодний турнир по хоккею.Турнир был организован и проведён при поддержке МБУ "Досуговый центр" и спортивного клуба"Триумф". В соревнованиях приняли участия хоккейные команды представляющие Мокшино, Козлово и г. Москву. Игры прошли по круговой системе каждая команда сыграла против каждой. В результате напряжённой борьбы на льду победителями хоккейного турнира стала команда п.Козлово , серебряным призёром стала команда "Смена"(г. Москва), бронзовыми призёрами турнира стали мокшинские хоккеисты, сыгравшие в основное время с москвичами со счётом 2:2 и уступившие гостям по серии буллитов .Победители и призёры турнира были награждены памятными дипломами и медалями, Отдельным кубком Новогоднего турнира был награждён лучший вратарь соревнований Артём Пылаев. Оргкомитет соревнований выражает благодарность всем энтузиастам хоккея в поселении за подготовку и проведение спортивного праздника!!!

А. ОВЧИННИКОВ.