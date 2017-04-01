Игорь Руденя поручил обеспечить жителей сгоревшего в Конаково дома жильем

Жители дома, сгоревшего при пожаре в Конаково, не останутся без крова. Часть жильцов уже переехала к родственникам. Остальным предоставят комнаты в общежитии. Такое поручение дал Губернатор Игорь Руденя, который сегодня, 3 января, побывал на месте происшествия.

Сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном доме по улице Жилкооп, 8 поступил в 4.40. В 7.00 пожар был локализован, в 7.30 ликвидирован открытый огонь, в 10.40 дом полностью потушен. Всего к тушению привлечены 38 специалистов МЧС, задействовано 11 единиц техники.

Сейчас выясняется причина пожара. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе обеспечены материальные выплаты, заявил Игорь Руденя.

«Сейчас самое главное – чтобы людям было где переночевать, куда перевезти свои вещи. Нужно подыскать общежитие», – обратился к руководству города Губернатор.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о предоставлении постоянного жилья пострадавшим семьям, подчеркнул Игорь Руденя.





Пресс-служба Правительства Тверской области.