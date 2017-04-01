Игорь Руденя поручил обеспечить жителей сгоревшего в Конаково дома жильем

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Сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном доме по улице Жилкооп, 8 поступил в 4.40. В 7.00 пожар был локализован, в 7.30 ликвидирован открытый огонь, в 10.40 дом полностью потушен. Всего к тушению привлечены 38 специалистов МЧС, задействовано 11 единиц техники.
Сейчас выясняется причина пожара. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.
Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе обеспечены материальные выплаты, заявил Игорь Руденя.
«Сейчас самое главное – чтобы людям было где переночевать, куда перевезти свои вещи. Нужно подыскать общежитие», – обратился к руководству города Губернатор.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о предоставлении постоянного жилья пострадавшим семьям, подчеркнул Игорь Руденя.