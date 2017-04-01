Светлана Вержбицкая назначена заместителем Председателя Правительства Тверской области

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Распоряжением Губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность заместителя Председателя Правительства Тверской области назначена Светлана Валентиновна Вержбицкая.
Светлана Вержбицкая окончила Ростовский государственный университет. Специальность по образованию - филолог, преподаватель русского языка и литературы.
С 2001 года возглавляла комитет по связям с общественностью администрации города Твери, затем - благотворительный фонд "Доброе начало". В 2008 году была избрана депутатом Тверской городской Думы, руководила комитетом по социальной политике. С 2011 года - заместитель Председателя Правительства Тверской области, с сентября 2016-го - временно исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства.