Ирина Северина назначена Министром финансов Тверской области

posted by Максим Малахов on ср, 01/04/2017 - 15:04
Ирина Северина назначена Министром финансов Тверской области

Распоряжением Губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность Министра финансов Тверской области назначена Ирина Александровна Северина. 

Ирина Северина окончила экономический факультет Калининского государственного университета. С 1980 года работала в Калининском облисполкоме. В 1990-м была назначена на должность начальника отдела финансирования народного хозяйства и экономического анализа финансового управления Тверского облисполкома.

С 1997 года занимала должность первого заместителя начальника финансового управления Администрации Тверской области. С 2011-го - Министр финансов Тверской области. C сентября 2016 года – временно исполняющая обязанности Министра финансов Тверской области.

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области.

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