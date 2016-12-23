С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Вот и подходит к концу 2016 год. Еще немного - и все мы за праздничным столом, в кругу родных и близких, с традиционным бокалом шампанского под бой Кремлевских курантов встретим первые минуты нового, 2017 года. Для каждого из нас прошедший год сложился по-разному: у кого-то он прошел удачно, а кому-то, возможно, хочется скорее закрыть последний лист календаря и начать жизнь с чистого листа. Но в любом случае новогодние праздники – это тот стартовый рубеж, с которого начинается исполнение планов, желаний и надежд, это начало очередного этапа в жизни. И каждый из нас ждет от нового года только самого хорошего.

«Заря» от всего сердца желает своим преданным читателям, чтобы в новом году у них получилось все, что задумано, все, что вы считаете для себя самым важным и ценным. Крепкого здоровья вам, друзья, и хорошего настроения на весь год! Не предавайтесь унынию, не обращайте внимания на трудности и злые языки, думайте только о хорошем, делайте хорошее и смело идите по жизни! Тогда у нас с вами все получится!

С Новым годом вас и Рождеством Христовым! Оставайтесь собой, оставайтесь с «Зарей»!