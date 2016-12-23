Памяти Бориса Ничипорова

24 декабря в ДК «Современник» состоялся XIII районный фестиваль духовной, народной и патриотической музыки «Русь святая, веру храни!».

В целях возрождения, сохранения и пропаганды русского духовного наследия и приобщения молодого поколения к национальным культурным ценностям, по предложению первого директора детско-юношеского центра «Новая Корчева», настоятеля Ильинской церкви села Селихово протоиерея Бориса Ничипорова фестиваль проводится в Конаковском районе с 2001 года, а в 2009 году ему присвоено имя отца Бориса. Символично, что программа фестиваля открылась показом фильма о его основателе, а в фойе Дворца культуры развернулась выставка «И мастерство, и вдохновение».

Учредителем фестиваля является администрация Конаковского района, организаторами – ДЮЦ «Новая Корчева» и ДК «Современник». Число участников фестиваля с каждым годам растет, нынче в его программе, помимо творческих коллективов «Новой Корчевы», участвовали народный хор русской песни «Верхневолжье» (п.Новозавидовский), хор «Новелетта» ДШИ (г.Конаково), ансамбль «Фантазия» (с.Дмитрова Гора), дуэт «Любава» (с.Завидово), клиросный ансамбль храма Илии пророка, коллективы и солисты д.Вахонино, с.Селихово, п.Козлово, ГДК им.Воровского и ДК «Современник». Также своим выступлением порадовали гости из Твери - клиросный ансамбль «ЛиК» (художественный руководитель иерей Сергий Губский-Борисов).

Награды за участие в XIII районном фестивале «Русь святая, веру храни!» имени протоиерея Бориса Ничипорова за большой вклад в возрождение и развитие традиционного народного творчества выступавшим вручили директор ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерей о.Виктор Гуров, и.о. заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике О.Ю.Булгакова.

НА СНИМКАХ: грамота для народного хора русской народной казачьей песни "Русь"; на сцене Любовь Канавичева, Елена и Марья Коренковы (Вахонинский СДК).



ЗАВИДОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ – С НОВЫМ АВТОБУСОМ!



Хороший подарок в канун Нового года получили учащиеся Завидовской средней школы. 21 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил ключи от нового школьного транспорта главам трех муниципальных районов, в числе которых - и Конаковский район.

На торжественную церемонию вручения приехал глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. Один из автобусов марки «ПАЗ» поступил в распоряжение средней школы села Завидово Конаковского района. Учащиеся школы тепло поблагодарили губернатора и руководство компании «Транснефть», оказавшей помощь в приобретении техники, за новый автобус и вручили им сувениры, сделанные своими руками. Новая техника заменит старый транспорт, который эксплуатируется более 10 лет. Это позволит школьникам из отдалённых населённых пунктов добираться до места учёбы, посещать спортивные и культурные мероприятия безопасно и с комфортом. Машина соответствуют всем требованиям госстандарта в сфере перевозок детей, оборудована тахографами и системой «ГЛОНАСС», которая позволяет в режиме реального времени следить за маршрутом, а также в экстренных ситуациях связываться с МЧС.