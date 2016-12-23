ХРОНИКА УХОДЯЩЕГО ГОДА

ЯНВАРЬ

«Заря» объявила новый газетный проект под названием «Конаково. Век двадцатый». В его основе – старые фотографии из редакционного архива и архивов наших читателей с небольшими рассказами о них. На протяжении всего года публикации в рамках проекта вызывали пристальный читательский интерес. Администратор проекта – Максим Малахов.

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На территории Селиховского сельского поселения появилась новая достопримечательность – закрытая купель, в которой, по оценкам настоятеля церкви Ильи пророка протоиерея Виктора Гурова, в крещенскую полночь и немного позднее искупались около 200 человек.

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По итогам муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2016», финал которого состоялся 29 января в ДК «Современник», диплом победителя и главный приз получила воспитатель Конаковского детского сада № 11 Елена Максакова.

ФЕВРАЛЬ



Накануне Дня защитника Отечества в спортивном центре детско-юношеской школы «Олимп» стартовал первый в истории Конаковского района зимний фестиваль комплекса ГТО. Таким спортивным праздником отметили фактическое начало работы муниципального центра ГТО, который стал главным «штабом» сдачи нормативов физкультурного комплекса и пропаганды здорового образа жизни в нашем районе.

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На отчетно-выборной конференции Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов единогласно избран новый председатель – Галина Георгиевна Корнилова.

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Делегация спортсменов Конаковского района приняла участие в региональном этапе «Лыжни Росии-2016», показав хорошие результаты. Среди юношей золотую медаль завоевал Илья Рябов, среди спортивных семей – серебряные награды также у семьи Рябовых. Среди женщин в своей возрастной категории первой в области стала Анна Иванова, а среди мужчин - Сергей Марюков из Редкина.

МАРТ



Народный ансамбль «Завалинка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Раисы Николаевны Смирновой отметил свой юбилей праздничным концертом «30 лет с гармошкой и частушкой».

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Решением городского Совета депутатов звание Почетного гражданина города Конаково присвоено президенту холдинга «Эко-Тепло» Юрию Ефимовичу Шеляпину.

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Победительницей второго районного конкурса «Дебют» среди молодых педагогов, работающих в школах Конаковского района, стала Анастасия Бойкова, учитель русского языка и литературы средней школы деревни Мокшино.

АПРЕЛЬ



Диплом победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2016» и сертификат на 100 тысяч рублей получила учитель немецкого языка Селиховской средней школы Надежда Валицкая.

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Заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина Елена Павлова стала лауреатом премии губернатора Тверской области в сфере культуры за активную работу в издании трехтомного собрания сочинений крестьянского поэта.

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Праздничный вечер, посвященный 55-летию Управления строительства Конаковской ГРЭС, собрал ветеранов строительной организации в гостиной Дворца культуры «Современник».

МАЙ



В честь праздника Великой Победы в Конаковском районе проходил этап Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», в поселениях района прошла общественная акция «Бессмертный полк». Почетными гостями ежегодного районного фестиваля патриотической песни стали ветераны Великой Отечественной войны.

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Заключительный гала-концерт районного фестиваля искусств «Конаковские огни-2016» в сорок четвертый раз представил творчество лауреатов фестиваля. Обладателем гран-при «Конаковских огней» стал образцовый хореографический коллектив «Наш стиль» Центра внешкольной работы под руководством Л.И.Сосуновой.

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На XVI областном фестивале «Майские звезды» редакция газеты «Заря» награждена дипломом за 1 место в основной номинации конкурса журналистов «Тверская марка».

ИЮНЬ



Самым ярким событием Дня города Конаково стало торжественное открытие на центральной площади памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским.

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В селе Дмитрова Гора прошел второй фестиваль колокольного звона «Дмитровогорский перезвон», включавший выступления звонарей и музыкальных коллективов Московской и Тверской областей, исполнителей авторской песни и учеников международной школы звонарей Ильи Дроздихина.

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В Международный день защиты детей на сцене Досугового центра сельского поселения «Завидово» состоялась премьера спектакля «Большая меховая папа», поставленного самодеятельным театром «Овация» под руководством Алены Колесниковой.

ИЮЛЬ



На Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе, входящем в группу компаний «АгроПромкомплектация», Президент Российской Федерации В.В.Путин провел совещание по вопросам развития российского агропромышленного комплекса.

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В гости к работникам коллективного фермерского хозяйства (КФХ) «Белое озеро» приезжали двадцать пять швейцарских фермеров. Они посетили его в рамках агротура по сельскохозяйственным предприятиям России, организованного нашими коллегами из журнала «Schweizer Bauer».

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На аэродроме «Конаково» уже во второй раз прошел открытый чемпионат России по вертолетному спорту, на котором российские экипажи буквально захватили лидерство, показав самые лучшие результаты.

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В деревне Артемово Городенского сельского поселения состоялось открытие памятной доски на доме № 72, где родился Герой Советского Союза Александр Васильевич Шаталкин.

АВГУСТ



Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя посетил с рабочей поездкой Конаковский район. Глава региона побывал в Селиховском сельском поселении, посетил Ильинский храм, пообщался с воспитанниками и наставниками ДЮЦ «Новая Корчева», осмотрел иконописную мастерскую и встретился с молодежным активом района. Также Игорь Руденя побывал в ОАО «Энергостальконструкция», ответил на вопросы жителей во время встречи в ДК «Современник», провел совещание с главами городских и сельских поселений района.

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В деревне Архангельское сельского поселения «Завидово» на месте, где в декабре 1941 года совершил подвиг политрук стрелковой роты Николай Павлович Бочаров, был торжественно открыт памятный знак.

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На конаковскую землю приехали участники Бессмертного марша панкратовцев, организованного Благотворительным фондом содействия духовно-нравственному воспитанию молодежи «Всем вместе» совместно с комитетом по сохранению памяти героев подвига самопожертвования. Акция приурочена к 75-летию подвига Героя Советского Союза А.К.Панкратова, который первый в истории Великой Отечественной войны закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.

СЕНТЯБРЬ



В Единый день голосования состоялись выборы депутатов Государственной думы РФ, губернатора области, депутатов областного Законодательного собрания и муниципальные выборы.

Игорь Руденя принес присягу на верность интересам Верхневолжья и вступил в должность губернатора региона.

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На стрельбище «Нефедиха», расположенном близ деревни Едимоновы Горки Юрьево-Девичьевского сельского поселения, состоялся чемпионат России по практической стрельбе из пистолета. Организаторами выступили Министерство спорта РФ, правительство Тверской области и Всероссийская спортивная общественная организация «Федерация практической стрельбы Тверской области».

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Отборочный муниципальный этап областного фестиваля творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к успеху» состоялся на сцене ДК «Современник».

ОКТЯБРЬ

В рамках реализации Программы по поддержке местных инициатив состоялось торжественное открытие после ремонта здания Новозавидовского Дома культуры.

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Молодежный центр «Иволга» отметил своё 15-летие. В этом году, благодаря содействию администрации района, «Иволга» получила удобное помещение на улице Горького, 5.

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В зале бракосочетаний Большого дворца клубного поселка Ольгино проведена первая государственная регистрация брака. Это стало возможным благодаря подписанному между администрацией Конаковского района и руководством холдинга «Эко-Тепло» некоммерческому соглашению о сотрудничестве.

НОЯБРЬ



Победительницей второго районного конкурса «Леди «Золотой возраст» в главной номинации Леди «Совершенство» стала Валентина Павловна Медведенко из Ручьевского сельского поселения.

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В ДК "Современник" прошел третий районный фестиваль национальных культур «Единение». Фестиваль, организованный отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, направлен на укрепление социальной и политической стабильности в районе, путем формирования в общественной среде норм культуры межнационального общения и согласия.

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На итоговом межведомственном мероприятии месячника по профилактике употребления психоактивных веществ выступили победители районного конкурса школьных агитбригад.

ДЕКАБРЬ

У мемориала сержанту Вячеславу Васильковскому прошел митинг, посвященный 75-летию подвига сержанта, который закрыл грудью амбразуру вражеского дзота и тем самым обеспечил наступление своего боевого подразделения у деревни Рябинки.

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В Досуговом центре сельского поселения «Завидово» в деревне Мокшино состоялась презентация книги «Завидово», автором которой стал известный тверской историк Вячеслав Воробьев.

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Главное событие года – вручение премии «Человек года-2016» и заключительный гала-концерт. В десяти номинациях специально созданными экспертными группами определялась тройка лучших. Учитывалось все: вклад в общее дело, отзывы общественности и коллег, созданный публичный имидж и, конечно же, то, чем прославились эти люди в течение года. Из более чем пятидесяти претендентов были отобраны тридцать лучших, которых можно по праву считать победителями-финалистами. И уже из них жюри выбрало тех, кто заслужил звания «Человека года № 1» в своей номинации.